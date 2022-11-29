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國防部發布新年度國軍形象月曆 12幀戰訓影像搶先看
國防部上午發布民國112年國軍形象月曆，包抬天弓三型防空飛彈、陸射雄風三型反艦飛彈發射畫面躍然紙上，公布12幀三軍精采戰訓畫面。文宣心戰處處長王俊傑表示，透過月曆影像，希望將官兵不分晝夜，保衛國家、守護家園的信念，透過形象月曆傳達給國人。
王俊傑表示，新年度月曆主題訂定為「時刻衛國」，12個月份影像名稱分別為：「撼天震地」、「衛海靖疆」、「志在冲天」、「制海雄風」、「獵敵利器」、「薪火相傳」、「神鷹展翅」、「壯志凌雲」、「定海安邦」、「一擊中的」、「強戟神弓」、「忠貞鐵衛」等。
為了呼應主題，封面以雲豹甲車、塔江軍艦、勇鷹號教練機融合飛機引擎噴口圖樣，嵌入「時鐘」元素，向國人傳達從年頭到年尾，從清晨到黑夜，時時刻刻、分分秒秒，始終有人為守護家園的安全付出心力，同時以國軍各類武器、彈藥均為圓形口徑，象徵國軍如同心圓般，團結一致、全方位守護國家安全與國人生活福祉的堅定信念。
今年月曆圖像部分，由國防部青年日報社執行拍攝，攝影團隊從陸、海、空軍、憲兵等單位年度重大演訓中，選出包含「國造CM-11勇虎戰車戰車砲射擊」、「成功、康定級艦編隊航行」、「幻象2000戰機戰備起飛」、「雄風三型飛彈射擊」、「標槍飛彈射擊」、「聯合入伍訓練開訓」、「AH-64E攻擊直升機射擊」、「F-16V戰機編隊巡弋」、「成功級艦發射標準一型防空飛彈」、「雙聯裝刺針飛彈射擊」、「天弓三型防空飛彈射擊」、「紅隼反裝甲火箭射擊」等演訓場影。
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