國防部發布新年度國軍形象月曆 12幀戰訓影像搶先看

國防部上午發布民國112年國軍形象月曆，包抬天弓三型防空飛彈、陸射雄風三型反艦飛彈發射畫面躍然紙上，公布12幀三軍精采戰訓畫面。文宣心戰處處長王俊傑表示，透過月曆影像，希望將官兵不分晝夜，保衛國家、守護家園的信念，透過形象月曆傳達給國人。

王俊傑表示，新年度月曆主題訂定為「時刻衛國」，12個月份影像名稱分別為：「撼天震地」、「衛海靖疆」、「志在冲天」、「制海雄風」、「獵敵利器」、「薪火相傳」、「神鷹展翅」、「壯志凌雲」、「定海安邦」、「一擊中的」、「強戟神弓」、「忠貞鐵衛」等。

為了呼應主題，封面以雲豹甲車、塔江軍艦、勇鷹號教練機融合飛機引擎噴口圖樣，嵌入「時鐘」元素，向國人傳達從年頭到年尾，從清晨到黑夜，時時刻刻、分分秒秒，始終有人為守護家園的安全付出心力，同時以國軍各類武器、彈藥均為圓形口徑，象徵國軍如同心圓般，團結一致、全方位守護國家安全與國人生活福祉的堅定信念。