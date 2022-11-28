影／《軍情站》宅在家也能練射擊 獨家開箱家用射擊雷射靶

從俄烏戰爭到兩岸情勢緊張，個人的生存與戰鬥技能儼然變成全民國防的潮流，不過想接觸射擊的管道，除了從軍，或者從事體育系統的運動射擊，大概就僅剩一般民間的訓練機構，或是參與生存遊戲的社團。但不論軍事或民間的射擊，扣除具致命力的真槍，從瓦斯槍、空氣槍、甚至是馬達推進的電動槍，因仍具有操作的風險，因此還是必須要在專門，或者是封閉的場地使用。

也因為實彈、漆彈或是BB彈的使用有安全的風險與場地的限制，雷射系統應用在射擊領域的方式也因此而生。過去雷射技術是以雷射指示器的形式應用在近戰，或是使用夜視鏡的射擊環境。但雷射接收器的加入，讓射擊的訓練可以採更安全的乾擊發(dry fire)，或者是空包彈的方式進行訓練，缺點是仿真性較低，但優點是對於射擊數據的蒐集統計更為容易而且精確。例如陸軍在今年初教召時在靶場上供召員進行射擊預習的模擬靶，以及在春節媒體邀訪時曝光，位於高雄步校的實兵模擬接戰系統，都是屬於雷射技術的應用。

在槍枝開放的美國，雷射靶應用在靶場的訓練也行之有年，但訓練方式略為單調。有國內廠商發想，將競技的成分包裝進射擊訓練的器材，除了既有的訓練目的，還多了許多娛樂效果。原本僅供靶場訓練的裝備也搖身一變成為可以放在家裡老少咸宜的娛樂裝置。軍情站這次就獨家開箱，體驗原本冷冰冰的射擊訓練器材，如何成為寓教於樂的家庭靶場。