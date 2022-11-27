共軍直升機低空突擊威脅劇增 陸射劍二性能全方位曝光

陸軍「獵隼專案」向中科院採購的陸射劍二防空飛彈系統，已在南部八軍團接裝成軍，軍方近期透過定期最新出版的「陸軍砲兵季刊」，首度披露陸射劍二防空飛彈實彈射擊畫面，並全面披露車隊總成與運作方式。

劍二文圖由現任陸軍砲兵訓練指揮部防空教官組士官長的陳瑋男所著，內容詳細介紹陸射劍二飛彈系統包含接戰管制車、相列雷達車、發射車及運彈車運作樣態，披露陸射劍二每輛發射車最多可攜4枚彈，運彈車則可載12枚雙聯裝組裝彈箱，系統能在5公里範圍內360度接戰；但以蜂眼雷達為主要構成的相列雷達車，仍須透過遠程雷達情報，得知進襲目標和方向，才能經解算追蹤到並鎖定進襲的目標。

文中特別指出，擾台共機已出現敵主力攻擊直升機和可供運兵直升機的組合，攻擊直升機對我地面人裝造成直接威脅，運輸直升機則能以繩降、機降方式，快速將特戰兵力癱瘓我指管中樞，若前者協同後者出擊，為其提供掩護，將能有效壓制我反擊火力。

文中指出，雖然這種攻擊直升機組合方式侵台次數較少，但卻是我官方主動公布敵機動態以來，極具戰術價值的樣態：而這也讓我外離島面臨威脅的程度再次提升。面對我外離島可能在共軍突襲下奪占，除傳統兩棲登陸，這種由直升機主導的作戰模式，可能性亦逐年升高。因在夜色掩護，同時超低空近海飛行下，雷達偵測可能存在盲點，恐產生我方難以顧及的死角；一般認為，共軍直升機2次現蹤，就帶有測試我方雷達反應的意涵。

專文指出，國軍當前軍事戰略為「防衛固守，重層嚇阻」，就野戰防空部隊而言，主要核心任務為掩護野戰部隊行動自由與有生戰力安全，次為各項重要設施，以此核心任務為基礎下，以「混合配置、長短相輔」方式，結合人攜式飛彈系統與陸射劍二飛彈系統裝備獲得，搭配現有復仇者飛彈系統，採「混合配置」方式部署，藉各式飛彈有效射程及射高之效能、載具機動性與裝備靈活性之差異，彈性運用兵力，彌補防空間隙，達「重層攔截」的功效，遏阻敵進犯意圖。