影／畫面曝光！E2-K空中預警機迫降 機身衝出跑道

大選投票在即，全台戒備升級，國軍一架E2-K空中預警機今上午在空軍屏東基地迫降，稍早事故現場畫面也曝光，根據畫面顯示，E2-K空中預警機大半機身衝出跑道，雖然人員均安，但不難想見事故發生時有多凶險。

空軍第六混合聯隊表示，上午任務由中校作戰長陳相字、少校運輸機飛行官章維業執行，兩人於9點5分駕駛機號2503的E2-K預警機執勤，11點12分降落時因起落架發生異常，導致機腹著地衝出跑道，機尾因金屬摩擦起火，已立即撲滅，機組人員11點25分撤出，無傷損，事故原因已由專業單位鑑處。