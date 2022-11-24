運補艇金門海域執行任務 遇湧浪1艘沉沒5名官兵獲救

隸屬海軍艦隊指揮部151艦隊登陸艇大隊编號2239及1326運補艇，共11名官兵，今日在執行金門離島運補任務，其中一艘1326艇，疑因海象狀況不佳，湧浪過大，導致艙間進水，於料羅灣8浬處沉沒，艇上5名官兵均安，相關肇因正由專案小組實施調查中。

海軍艦隊指揮部在今天晚間8時許發布新聞稿表示，這兩艘運補艇，完成卸載返航期間，疑因風浪過大，導致船艙進水沉沒，雖然艇上官兵發現後，即實施緊急排水應變處置，但因進水量過大，在17時18分1326艇還是沉沒。

據了解，運補艇沉沒的位置疑在東碇島附近，推估應該是要返程遇到湧浪，才會慘遭滅頂。

海軍艦隊指揮部進一步表示，該艇經官兵緊急狀況處置得宜，人員均無損傷，並完成兩艘艇11名官兵接駁，已平安返港；相關肇因刻由專案小組實施調查中。