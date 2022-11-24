快訊

塞爆惹民怨！蔡總統晚上才來桃園輔選早上就封路 鄭運鵬競辦道歉了

「一代廟會傳奇」騎重機自摔撞車底慘死 青山宮PO文哀悼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運補艇金門海域執行任務 遇湧浪1艘沉沒5名官兵獲救

聯合報／ 記者蔡家蓁洪哲政／連線即時報導
隸屬海軍艦隊指揮部151艦隊登陸艇因湧浪過大於金門料羅灣8浬處沉沒，圖為示意圖。圖取自中華民國海軍艦隊臉書
隸屬海軍艦隊指揮部151艦隊登陸艇因湧浪過大於金門料羅灣8浬處沉沒，圖為示意圖。圖取自中華民國海軍艦隊臉書

隸屬海軍艦隊指揮部151艦隊登陸艇大隊编號2239及1326運補艇，共11名官兵，今日在執行金門離島運補任務，其中一艘1326艇，疑因海象狀況不佳，湧浪過大，導致艙間進水，於料羅灣8浬處沉沒，艇上5名官兵均安，相關肇因正由專案小組實施調查中。

海軍艦隊指揮部在今天晚間8時許發布新聞稿表示，這兩艘運補艇，完成卸載返航期間，疑因風浪過大，導致船艙進水沉沒，雖然艇上官兵發現後，即實施緊急排水應變處置，但因進水量過大，在17時18分1326艇還是沉沒。

據了解，運補艇沉沒的位置疑在東碇島附近，推估應該是要返程遇到湧浪，才會慘遭滅頂。

海軍艦隊指揮部進一步表示，該艇經官兵緊急狀況處置得宜，人員均無損傷，並完成兩艘艇11名官兵接駁，已平安返港；相關肇因刻由專案小組實施調查中。

軍艦 海軍 金門

延伸閱讀

金門查獲1起議員賄選 楊姓樁腳涉現金買票遭羈押

軍官帶已婚婦回營遭檢控 海軍以未完備會客檢討處分

金門縣府聯合海巡執行護漁專案 清除200件非法佈網

莊福文教推動物保育小尖兵活動 3天吸引上千學子參與

相關新聞

運補艇金門海域執行任務 遇湧浪1艘沉沒5名官兵獲救

隸屬海軍艦隊指揮部151艦隊登陸艇大隊编號2239及1326運補艇，共11名官兵，今日在執行金門離島運補任務，其中一艘...

軍官帶已婚婦回營遭檢控 海軍以未完備會客檢討處分

海軍高雄旗津營區一名莊姓軍官遭民人向媒體檢控入夜帶已婚婦人回營，遭婦人丈夫指控涉妨害家庭。海軍保修指揮部今日表示，莊姓軍官...

部署我初代短程地對地飛彈 東引威龍陣地首曝光

空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容披露將領赴馬祖天弓二型防空飛彈「威龍陣地」巡視的畫面，這是陣地內部首...

國防部發布共軍機艦動態 2架殲11闖西南空域

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態指岀，至今（23）日6時為止的24小時內，國軍偵獲共機7架次、共艦4艘次，持...

美軍也有賽博朋克風軍艦？ 造價40億美元卻還無法戰第一線…

21世紀，美國海軍推出兩種造型極其前衛的軍艦，一是近岸戰鬥艦LCS（Littoral Combat Ship），二是外觀完全顛覆一般人對船艦認知、更像是科幻片中星際戰艦的朱瓦特級（Zuwalt Class）驅逐艦。這兩項計畫，最後都證明眼高手低，LCS量產提前叫停，部分已服役軍艦甚至不到十年就除役。 朱瓦特級也從最早計畫30艘以上，減到只剩3艘，每艘單價超過40億美元以上；雖然第一艘早在2016年就進入美軍服役，也在多次操演亮相，至今仍隸屬戰技研發單位，無法擔負第一線戰備。

選前敏感 共艦東部現蹤

國防部昨公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，偵獲發現一架艦載的卡廿八反潛直升機在東部海域升空，顯示有共艦活動。這是國防部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。