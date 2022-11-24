軍官帶已婚婦回營遭檢控 海軍以未完備會客檢討處分

海軍高雄旗津營區一名莊姓軍官遭民人向媒體檢控入夜帶已婚婦人回營，遭婦人夫指控涉妨害家庭。海軍保修指揮部今日表示，莊姓軍官於11月1日晚間未完備會客程序，即偕民人駕車進入營區，經查證屬實，將檢討相關違失人員疏責，依規定懲罰，以嚴肅紀律。

軍方指出，查莊姓軍官與婦人有國中同學關係，莊某11月1日駕車約20時帶婦人進入營區，21時56分離開營區。軍官向軍方供稱雙方在營區內聊天，沒有不軌。

海軍保修指揮部今日表示，該屬莊姓軍官於11月1日晚間未完備會客程序，即偕民人駕車進入營區，經查證屬實，該部將秉持「毋枉毋縱」原則，檢討相關違失人員疏責，依規定懲罰，以嚴肅紀律。

海軍保修指揮部表示，該部將援引案例，持續加強軍法紀教育，並全面強化門哨檢查機制及衛哨勤務訓練，杜絕類情再生。