快訊

施暴同學嗆「報警也沒用」 13歲少女遭霸凌千人圍派出所

財務惡化！私中再添三專輔 補教名師任董座學校也入列

一張圖看選舉日天氣！下周又一波東北季風 最冷時間點曝

軍官帶已婚婦回營遭檢控 海軍以未完備會客檢討處分

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍高雄旗津營區大門。圖／取自Google Earth
海軍高雄旗津營區大門。圖／取自Google Earth

海軍高雄旗津營區一名莊姓軍官遭民人向媒體檢控入夜帶已婚婦人回營，遭婦人夫指控涉妨害家庭。海軍保修指揮部今日表示，莊姓軍官於11月1日晚間未完備會客程序，即偕民人駕車進入營區，經查證屬實，將檢討相關違失人員疏責，依規定懲罰，以嚴肅紀律。

軍方指出，查莊姓軍官與婦人有國中同學關係，莊某11月1日駕車約20時帶婦人進入營區，21時56分離開營區。軍官向軍方供稱雙方在營區內聊天，沒有不軌。

海軍保修指揮部今日表示，該屬莊姓軍官於11月1日晚間未完備會客程序，即偕民人駕車進入營區，經查證屬實，該部將秉持「毋枉毋縱」原則，檢討相關違失人員疏責，依規定懲罰，以嚴肅紀律。

海軍保修指揮部表示，該部將援引案例，持續加強軍法紀教育，並全面強化門哨檢查機制及衛哨勤務訓練，杜絕類情再生。

海軍 人夫 妨害家庭

延伸閱讀

【專家之眼】「廈門艦」嗆「馬公艦」：依國際法，誰有理？

獨／新北飛彈陣地大擴建 將部署雄三、魚叉飛彈牽制北海

共艦持續部署東部水域挑釁 海軍落實拒敵於鄰接區外

傳女中士兼差賣淫還在營區攬客 後指部說話了

相關新聞

軍官帶已婚婦回營遭檢控 海軍以未完備會客檢討處分

海軍高雄旗津營區一名莊姓軍官遭民人向媒體檢控入夜帶已婚婦人回營，遭婦人夫指控涉妨害家庭。海軍保修指揮部今日表示，莊姓軍官...

部署我初代短程地對地飛彈 東引威龍陣地首曝光

空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容披露將領赴馬祖天弓二型防空飛彈「威龍陣地」巡視的畫面，這是陣地內部首...

國防部發布共軍機艦動態 2架殲11闖西南空域

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態指岀，至今（23）日6時為止的24小時內，國軍偵獲共機7架次、共艦4艘次，持...

美軍也有賽博朋克風軍艦？ 造價40億美元卻還無法戰第一線…

21世紀，美國海軍推出兩種造型極其前衛的軍艦，一是近岸戰鬥艦LCS（Littoral Combat Ship），二是外觀完全顛覆一般人對船艦認知、更像是科幻片中星際戰艦的朱瓦特級（Zuwalt Class）驅逐艦。這兩項計畫，最後都證明眼高手低，LCS量產提前叫停，部分已服役軍艦甚至不到十年就除役。 朱瓦特級也從最早計畫30艘以上，減到只剩3艘，每艘單價超過40億美元以上；雖然第一艘早在2016年就進入美軍服役，也在多次操演亮相，至今仍隸屬戰技研發單位，無法擔負第一線戰備。

選前敏感 共艦東部現蹤

國防部昨公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，偵獲發現一架艦載的卡廿八反潛直升機在東部海域升空，顯示有共艦活動。這是國防部...

太平島碼頭浚深完工日？立委提案要求海巡署限時說明

中共佔據南海島礁大肆建設，立委提案關切海巡署應儘速如期完成南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程。全案作成主決議，要求海巡署在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。