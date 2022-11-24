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部署我初代短程地對地飛彈 東引威龍陣地首曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容披露將領赴馬祖天弓二型防空飛彈「威龍陣地」巡視的畫面。圖／取自空軍防空暨飛彈指揮部編成5周年紀念影片
空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容披露將領赴馬祖天弓二型防空飛彈「威龍陣地」巡視的畫面。圖／取自空軍防空暨飛彈指揮部編成5周年紀念影片

空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容披露將領赴馬祖天弓二型防空飛彈「威龍陣地」巡視的畫面，這是陣地內部首度有限曝光。隸屬空軍防空暨飛彈指揮部的特種飛彈部隊所配置少數天弓二B（TK-2B）短程地對地飛彈，傳就部署在此。

烏俄戰事中，傳出俄軍以S-300防空飛彈作為地對地飛彈攻擊烏克蘭軍事目標的紀錄。1996台海危機時，我國時任參謀總長羅本立因應情勢，曾下令以天弓二型防空飛彈為基礎，急造4枚天弓二S短程攻陸戰術導彈應敵，就前進部署在東引。

東引島扼控閩江口，能第一時間阻卻共軍出海的東海艦隊。島上至今部署有天弓二型、雄風二型等防空、制海飛彈，天弓二S也升級至天弓二B，傳仍部署在島上，而威龍陣地也部署有固定式的長白雷達，鮮少曝光。

傳部署於東引的天弓二B（TK-2B）短程地對地飛彈，已獲政府高層核定，將以代號「天鶚計畫」交由中科院進行更新案，規畫以3年時間完成天弓二B短程地對地飛彈的更新精進。

空軍防空暨飛彈指揮部於民國106年9月1日編成，今年是編成5周年紀念，防空部除製作向全軍播送的影片中，短暫披露了防空部將領巡視威龍陣地的影像。

飛彈 空軍 馬祖

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