太平島碼頭浚深完工日？立委提案要求海巡署限時說明

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中共佔據南海島礁大肆建設，立委提案關切海巡署應儘速如期完成南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程。圖/取自海巡署影片
中共佔據南海島礁大肆建設，立委提案關切海巡署應儘速如期完成南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程。圖/取自海巡署影片

中共佔據南海島礁大肆建設，立委提案關切海巡署應儘速如期完成南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程。全案作成主決議，要求海巡署在一個月內提出說明。

立法院內政委員會本周審議海巡署112年預算案。民進黨立委王美惠提案指出，中共近年不斷強化南海永暑礁、美濟礁等人工島礁建設，菲律賓最新空拍照片顯示，這些島礁已經完成雷達站、海軍基地及軍用跑道等建設，嚴重威脅南海區域安全，而美軍現在也加強部署島鏈防線，將在澳洲長駐B-52轟炸機，進行戰略壓制。

提案表示，由於南海區域緊張情勢升溫，對我國太平島防務有嚴重威脅。為強化太平島防務，因此提案要求海巡署應針對如何盡速如期完成南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程，並於一個月內向內政委員會提出報告。

海巡署 南海 太平島

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