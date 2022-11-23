遭中國吸收 台灣上校簽投降承諾

德國之聲／ 德國之聲

台灣陸軍上校、台灣陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室主任向德恩，被控在2020年1月穿著軍服簽下「投降承諾書」，允諾中國官方一旦兩岸發生戰爭，「會盡自己能力為祖國效力」，並取每月新台幣4萬元的「線民費」，總計長達14個月。

台灣中央社報導，根據台灣高雄地方檢查署的起訴書顯示，向德恩在擔任台灣陸軍裝甲第564旅上校副旅長時，遭金門前地方記者邵維強吸收，自2019年起每月收取新台幣4萬元（約1270美元），更簽署投降承諾書並穿軍服合影，高雄檢方對此起訴並求刑12年。

媒體照片也顯示，當時誓約書的內容為「本人向德恩，在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上，盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮的使命。立誓人向德恩」

針對此案，台灣國防部發表新聞稿指出，台灣國防部政戰局協同國安單位，調查中共在台發展組織案，循線查獲向姓上校涉嫌觸犯國安法及貪汙治罪條例。目前全案已進入司法偵審程序，將持續配合檢調偵辦。台灣國防部也表示，本案凸顯中共對台灣滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅。

據台灣媒體了解，金門檢方在今年中就獲報追查，並在邵維強的筆記本上，發現其吸收台灣高階軍官發展成為中國間諜，並驚動國安高層後，台灣調查局國家安全維護工作站、台灣國防部政治作戰局軍事安全總隊，都介入偵辦。

報導稱，卲維強落網遭收押後，有過接觸的多名台灣軍中高層，疑似已把資料刪光，向德恩手機中的對話紀錄也遭到刪除。向德恩還交代其前妻尤姓女子表示，「卲出事了，快刪對話紀錄」。

金門地檢署主任檢察官劉建志週二（22日）下午接受台灣媒體採訪時表示，台灣檢方和調查人員從扣押證物中發現，邵維強自2016年起就接近向德恩，甚至讓向德恩簽下效忠承諾書，配合穿軍服錄影表態等情事。

前記者成為牽線人

台灣中央社報導，有關台灣陸軍上校向德恩涉共諜收賄案，其中居間行賄的邵維強曾任金門地方記者，金門地方檢察署已於10月7日偵查偵結，並以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌對邵維強提起公訴，要求從重量刑。

出身台灣金門縣金城鎮的邵維強，自中尉軍階退役後，1993年回鄉任職駐金地方媒體記者，直到2019年中才退休；邵對外自稱是金門當地某兩岸經貿文化觀光民間團體理事長，並經營旅行社。

2015年邵維強得知旗下旅行社員工尤姓女子，其丈夫向德恩在台灣軍中任職，便透過尤女介紹結識邵。不過兩人已在2018年6月離婚。

根據台灣銘傳大學傳播學院所屬的《銘報》2018年的一篇報導顯示，邵維強是1991年考進金門金馬日報擔任報社記者，並於1993年考進了台灣的中國電視公司（中視），擔任中視主任記者，經歷過戰地報導、台灣921地震、中國2008年汶川地震等重大新聞事件，擁有近30年媒體從業經驗。

台灣中央社指出，對於邵維強涉案新聞傳開，金門媒體圈頗感訝異。在金門媒體圈眼中，卲維強對同業頗照顧，經常往來對岸，自稱與中國高層官員關係良好，並曾借記者團名義赴對岸參訪。但是，由於起訴書中涉及國安敏感機密資訊，金門檢方未循往例公開起訴書內容。

只是冰山一角？

台灣聯合報報導，消息人士指出，向德恩只是邵維強接觸的許多對象之一，台灣調查局已監控邵維強多年，邵維強才是主案，牽連甚廣，但向德恩不是第一位受到調查的人，同時間已有多人因邵維強有關係，而遭到調查後交保。

綜合媒體報導，起訴書中也提到，向德恩疑受邵維強指示，刺探台灣陸軍多個軍團指揮官的軍籍資料、背景及個人喜好等資訊，層級均為少將以上。但邵維強在偵查時稱，中國官方雖有要求自己去調查這些人經歷背景，但並沒特別指定要透過向德恩。

對此，台灣調查局指出，邵維強、向德恩與尤姓前妻3人的手機，均由台灣調查局的資通安全處進行數位鑑識，並取得重要數位證據，並移送檢察官，相關訊息與事實和與媒體報導有很大出入。

台灣《自由時報》報導，除了向德恩外，包含台灣軍方媒體軍聞社前K姓記者，金防部金西守備隊、金防部烈嶼地區指揮部，以及國軍金門醫院等單位，都有高階軍官也跟邵維強接觸過，所幸這些高階軍官嚴守分際，一查覺不對馬上斷絕跟邵維強的來往關係，並退還他送的禮物、現金。

邵維強發展共諜的手法，都是先招待鎖定的台灣高階軍官吃飯、喝酒，接著邀約一起出國旅遊。而當出國旅遊時，他會先試探對方口風，當他覺得目標人物有機會再發展成下一階段，就會對目標對象的「枕邊人」下手。

邵維強會事先買好名牌包包、禮券等禮物，把這些禮物送給目標對象的「枕邊人」。當「枕邊人」收下禮物後，他便展開遊說行動；其中，K姓前軍職記者不但接受出國食宿招待，甚至幫忙提供機密資訊，但因案件仍在偵查階段，目前所涉範圍有多廣仍待釐清。

台灣《自由時報》還指出，邵維強的對口單位是中國廈門市四辦「康主任」、處長沈熠然、副處長「陳大勝」等人，邵維強也從中國官方獲取了24萬美金，約台幣747萬元的作業費用。

（綜合報導）

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