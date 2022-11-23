新海研一號遭日驅離 海委會代理主委：會做好護衛工作

立法院內政委員會今天審查海洋委員會、海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院等單位相關預算，有立委詢問，台大海洋研究船「新海研一號」日前遭日本海上保安廳艦艇驅離，卻被中國大陸嚴正抗議日本行為，形同台灣被吃豆腐，未來要如何避免這種情況？海委會代理主委、海巡署長周美伍表示，海巡署會做好巡護工作，並以「不示弱、不挑釁、不規避」的態度因應。

周美伍指出，日前日本驅離我新海研一號動作，外交部已經向日本抗議及展開協調，至於兩岸部分則有陸委會的機制因應；對於未來海研船在台灣周遭海域作業，海巡署船艦會做好護衛工作，以上星期為例，新海研一號在南海故障時，海巡署「嘉義艦」全程掌握狀況，並在一旁戒護。

立委王美惠、賴香伶對於海巡署人力不足部分提出疑問，周美伍則回應已提出預算，將逐年補足人力，以目前海上執勤的量能來說，至少需有1千6百多人執勤，目前執勤人數有兩千出頭，因此對於海巡工作的順暢並無影響，但由於執勤需要輪調，因此還有補人空間。

立委莊瑞雄則對海巡署增加購買無人機提出意見，指出海巡署應加強、增加無人機的操作飛行員，因為從這次烏俄戰爭中，可看出無人機對戰爭的需要與幫助，未來如果台灣有需要，海巡署的無人機操作飛行員，將有發揮及協助的地方。