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空軍防空部編成五周年 大方公布與來台美軍交流畫面
空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容大方公開與來台美軍進行技術交流的實況與合影。
空軍防空暨飛彈指揮部於民國106年9月1日編成，今年是編成5周年紀念，防空部除製作向全軍播送的影片外，還特別由指揮官劉孝堂填詞譜成「夢想飛揚」紀念歌曲。
防空暨飛彈指揮部指揮官劉孝堂在紀念影片中表示，防空部主要任務是執行防空作戰，肩負空防安全第一線重責大任，24小時全天候都看到他們的身影，每位同仁辛勤付出不曾懈怠，只為守護這片美麗土地及天空。他勉勵官兵持續朝向傳承、創新、精鍊的目標邁進，強化防空武力，確保我國空防安全。
這部紀念影片由男女軍職主持人介紹防空部5年來的戰訓紀錄，內容特別披露防空部與來訪美軍進行技術交流後的合影。此外，防空部各部隊也在片中一一向部隊道賀，特種飛彈所屬的791旅旅部也出現在畫面中，但無任何可資辨識任務性質的影像出現。
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