空軍防空部編成五周年 大方公布與來台美軍交流畫面

空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容大方公開與來台美軍進行技術交流的實況與合影。

空軍防空暨飛彈指揮部於民國106年9月1日編成，今年是編成5周年紀念，防空部除製作向全軍播送的影片外，還特別由指揮官劉孝堂填詞譜成「夢想飛揚」紀念歌曲。

防空暨飛彈指揮部指揮官劉孝堂在紀念影片中表示，防空部主要任務是執行防空作戰，肩負空防安全第一線重責大任，24小時全天候都看到他們的身影，每位同仁辛勤付出不曾懈怠，只為守護這片美麗土地及天空。他勉勵官兵持續朝向傳承、創新、精鍊的目標邁進，強化防空武力，確保我國空防安全。