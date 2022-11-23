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空軍防空部編成五周年 大方公布與來台美軍交流畫面

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容大方公開與美軍進行技術交流後的合影。圖/取自防空部成軍五周年紀念影片
空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容大方公開與美軍進行技術交流後的合影。圖/取自防空部成軍五周年紀念影片

空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容大方公開與來台美軍進行技術交流的實況與合影。

空軍防空暨飛彈指揮部於民國106年9月1日編成，今年是編成5周年紀念，防空部除製作向全軍播送的影片外，還特別由指揮官劉孝堂填詞譜成「夢想飛揚」紀念歌曲。

防空暨飛彈指揮部指揮官劉孝堂在紀念影片中表示，防空部主要任務是執行防空作戰，肩負空防安全第一線重責大任，24小時全天候都看到他們的身影，每位同仁辛勤付出不曾懈怠，只為守護這片美麗土地及天空。他勉勵官兵持續朝向傳承、創新、精鍊的目標邁進，強化防空武力，確保我國空防安全。

這部紀念影片由男女軍職主持人介紹防空部5年來的戰訓紀錄，內容特別披露防空部與來訪美軍進行技術交流後的合影。此外，防空部各部隊也在片中一一向部隊道賀，特種飛彈所屬的791旅旅部也出現在畫面中，但無任何可資辨識任務性質的影像出現。

空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容大方公開與美軍進行技術交流後的合影。圖/取自防空部成軍五周年紀念影片
空軍防空暨飛彈指揮部日前發布編成5周年紀念影片，內容大方公開與美軍進行技術交流後的合影。圖/取自防空部成軍五周年紀念影片
空軍防空暨飛彈指揮部於民國106年9月1日編成，今年是編成5周年紀念。圖/取自防空部成軍五周年紀念影片
空軍防空暨飛彈指揮部於民國106年9月1日編成，今年是編成5周年紀念。圖/取自防空部成軍五周年紀念影片
防空部各部隊也在片中一一向部隊道賀，特種飛彈雄二E所屬的791旅旅部也出現在畫面中，但無任何可資辨識任務性質的影像出現。圖/取自防空部成軍五周年紀念影片
防空部各部隊也在片中一一向部隊道賀，特種飛彈雄二E所屬的791旅旅部也出現在畫面中，但無任何可資辨識任務性質的影像出現。圖/取自防空部成軍五周年紀念影片

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