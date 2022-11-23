聽新聞
test
0:00 / 0:00
共軍機艦在我東部進行反潛活動 國軍嚴密監控
國防部上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，國軍昨發現一架艦載的卡-28直升機在東部海域升空，顯有共艦活動。這是國防部首度披露共艦在東部進行反潛活動。
國防部表示，從11月22日6時至今（23）日6時止的24小時內，國軍偵獲共機3架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中進入西南及東部空域的共機計有3架次。
國防部公布的航跡示意圖顯示，進入西南及東部空域3架共機，有兩架殲16戰機在西南防空識別區南側邊緣出沒；另有一架卡28反潛直升機在我東部海域防空識別區範圍內升空。
由於卡28反潛直升機是艦載機，顯示當地海域有共艦活動。而國軍公布共軍艦載直升機活動的位置，由西南空域、巴士海峡而至此次首度在東部空域發現，共軍艦艇推進東部海域實施反潛操演或實際偵追目標，對我威脅大增。
對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言