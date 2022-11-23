共軍機艦在我東部進行反潛活動 國軍嚴密監控

國防部上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，國軍昨發現一架艦載的卡-28直升機在東部海域升空，顯有共艦活動。這是國防部首度披露共艦在東部進行反潛活動。

國防部表示，從11月22日6時至今（23）日6時止的24小時內，國軍偵獲共機3架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中進入西南及東部空域的共機計有3架次。

國防部公布的航跡示意圖顯示，進入西南及東部空域3架共機，有兩架殲16戰機在西南防空識別區南側邊緣出沒；另有一架卡28反潛直升機在我東部海域防空識別區範圍內升空。

由於卡28反潛直升機是艦載機，顯示當地海域有共艦活動。而國軍公布共軍艦載直升機活動的位置，由西南空域、巴士海峡而至此次首度在東部空域發現，共軍艦艇推進東部海域實施反潛操演或實際偵追目標，對我威脅大增。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。