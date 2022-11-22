陸軍上校淪共諜扯多名高階將領涉案？調查局澄清否認

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
調查局否認國內有多名高階將領淪共諜。圖／聯合報系資料照
調查局否認國內有多名高階將領淪共諜。圖／聯合報系資料照

陸軍步指部作戰研究發展室上校主任向德恩，被控簽下「投降承諾書」，允諾中共「一旦兩岸發生戰爭，會盡自己能力為祖國效力」，高雄地檢署調查後今依貪汙等罪起訴向，並求刑12年；媒體報導國內有多名高階將領也遭吸收，調查局22日深夜發澄清聲明指出，全案除被告外，絕大部分軍官均秉持國家大義與軍人節操，並無有多位高階軍官被發展成共諜。

媒體導檢調在搜索前中視記者邵維強時，行動晚了一步，導致跟邵有過接觸的多位軍中高層資料都被刪光，連向德恩手機中的對話紀錄也被刪除，成為此案唯一破口；調查局指出，邵維強、向德恩與尤姓前妻3人的手機，均由資通安全處進行數位鑑識，並取得重要數位證據，移送檢察官偵處，相關訊息與事實有很大出入。

據調查，中尉退伍的邵維強，1993年起擔任媒體駐金門記者，自稱是金門縣兩岸經貿文化觀光發展協會理事長，經營旅行社。2005年，邵男任職記者期間，得知旗下旅行社尤姓女員工丈夫就是向德恩，因此透過尤女介紹結識邵男。

邵維強為拉攏向德恩，多次邀宴送禮，並對向德恩說，大陸四星高階將領向守志是他遠房叔公，曾贈予「向守志回憶錄」，允諾可協助向德恩在國軍升官，未來若統一更是前途無限，能直接跟中共國家主席習近平拉上關係。

2020年1月，向德恩穿著軍服，對著鏡頭錄下「本人向德恩，在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮的使命。立誓人向德恩」影片，按月收取每月4萬元「線民費」，總計收賄長達14個月，共56萬元。

旅行社 金門 中共

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