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影／場面震撼！陸軍聯勇夜間操演砲聲隆隆 百發照明彈劃破夜空

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
陸軍第六軍團今天晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇夜間操演，在上百發照明彈的威力照射下，整個保力山山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面十分震撼，也吸引許多軍事迷前往拍攝。記者劉學聖／攝影
陸軍第六軍團今天晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇夜間操演，在上百發照明彈的威力照射下，整個保力山山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面十分震撼，也吸引許多軍事迷前往拍攝。記者劉學聖／攝影

陸軍第六軍團今天晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇夜間操演，現場出動包括眼鏡蛇直升機，CM-11戰車以及自走砲等武器裝備，在上百發照明彈的威力照射下，整個保力山山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面十分震撼，現場還吸引多名軍事迷整夜等候拍攝，今天晚上的聯勇操演也是陸軍再次對外展示夜間作戰能力，現場彷彿真實戰場十分逼真。

陸軍第六軍團269旅今晚於屏東恆春三軍聯訓基地，進行「三軍聯合作戰訓練測考操演」夜間實彈測考，明後兩天還有日間的攻擊操演。今晚陸軍動用M109A2自走砲、眼鏡蛇攻擊直升機、標槍飛彈、雲豹八輪甲車、CM-11戰車、機砲與機槍等軍備，展示夜間作戰能力，現場還以標槍飛彈射擊精準命中目標，其餘實彈射擊也都落在目標區內。依據軍方規劃，夜間作戰的主要目的是為了隔天的日間作戰，先驅離敵軍警戒部隊，消滅外圍保護層，有利主力部隊白天發動反擊。

軍方表示雖然中共近期對台灣動作頻頻，企圖挑起紛爭，但國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的精神，落實各項訓練，強化官兵作戰能力。

陸軍第六軍團今天晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇夜間操演，在上百發照明彈的威力照射下，整個保力山山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面十分震撼，現場彷彿真實戰場十分逼真。記者劉學聖／攝影
陸軍第六軍團今天晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇夜間操演，在上百發照明彈的威力照射下，整個保力山山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面十分震撼，現場彷彿真實戰場十分逼真。記者劉學聖／攝影
陸軍第六軍團今天晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇夜間操演，在上百發照明彈的威力照射下，整個保力山山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面十分震撼，現場彷彿真實戰場十分逼真。記者劉學聖／攝影
陸軍第六軍團今天晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇夜間操演，在上百發照明彈的威力照射下，整個保力山山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面十分震撼，現場彷彿真實戰場十分逼真。記者劉學聖／攝影
陸軍第六軍團今天晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇夜間操演，在上百發照明彈的威力照射下，整個保力山山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面十分震撼，現場彷彿真實戰場十分逼真。記者劉學聖／攝影
陸軍第六軍團今天晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇夜間操演，在上百發照明彈的威力照射下，整個保力山山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面十分震撼，現場彷彿真實戰場十分逼真。記者劉學聖／攝影

陸軍 直升機 飛彈 國軍 屏東

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