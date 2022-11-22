上校在共軍攻陷一江山島日向中共表態投降 國防部出聲

陸軍步兵訓練指揮部作發室上校主任向德恩月前遭收押，檢調今天證實他以「違背職務收賄罪」遭到起訴，理由是穿著軍裝向中共效忠、簽署投降承諾書，並接受中共資助款項。國防部今天表示，此案凸顯中共對我滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅。

檢調查出，收押中的向德恩在金門守備大隊任上，經利誘於2020年1月20日間，穿著軍服錄影向中共宣誓效忠。向德恩在影帶中宣稱：「一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力」，他並簽下投向中共的「誓約書」，被認為有辱軍魂。事後開始接受中共提供每月4萬元的「內應費」。

1月20日與共軍有著複雜關聯，1941年的1月20日，是中國共產黨重建新四軍軍部的日期；1955年的1月20日，甚至是共軍攻佔由國民政府占領的一江山島，一江山守軍指揮官王生明英勇陣亡日；1974年的1月20日，則是共軍在西沙海戰中擊敗越南共和國海軍，控制西沙群島的日期。

全案經高雄地檢署調查偵結，依違背職務收賄罪起訴向德恩，具體求刑12年，向目前仍在押。至於是否涉及洩密，正由國安單位鑑密釐清，若向交付機密給中共，恐觸犯國家安全法。

國防部今(22)日表示，國防部政戰局協同國安單位，調查中共在台發展組織案，循線查獲向姓上校涉嫌觸犯國安法及貪汙治罪條例。目前全案已進入司法偵審程序，將持續配合檢調偵辦。

國防部表示，此案凸顯中共對我滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅。國軍近年除持續落實保防教育，深化官兵安全警覺；亦針對內部具違常徵候人員，實施深度考核，已發揮機先防處之效。

國防部強調，未來將持恆強化官兵反情報教育，深化安全調查工作；並與國安單位密切協作，以發揮保(偵)防能量，共同反制中共滲透蒐情。