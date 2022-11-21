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退輔會將與北市大合作 馮世寬：提升二類退役官兵學歷

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬今天率官員參訪台北城市科技大學。圖/退輔會提供
退輔會主委馮世寬今天率官員參訪台北城市科技大學。圖/退輔會提供

退輔會今（21）日表示，退輔會主委馮世寬今天率官員參訪台北城市科技大學，馮世寬表示，將與該校加強合作，提升二類退役官兵學歷與專業技能，協助順利進入就業市場，讓退除役官兵兼顧生計與學習。

退輔會表示，為提升退除役官兵職場競爭力，退輔會今（21）日由馮世寬率副主委姜振中、顧問楊望遠、就學就業處處長池玉蘭及職業訓練中心主任關永忠等人，參訪位於北市關渡的台北城市科技大學，與鄭逢時及校長馮美瑜會晤交流，期望深化合作，協助退除役官兵提升學歷與專業技能，順利進入就業市場，穩定就業。

馮世寬表示，台北城市科技大學辦學績效卓越，輔導會去（110）年即與城市科大簽署合作備忘錄，雙方在產學合作已展露成果。囿於輔導會服務照顧對象逐步青壯化，第二類志願役退除役官兵日益增加，且目前大專與大學學歷仍為就業市場上的基本門檻，二類官兵學歷有待提升，為改善退除役官兵離營後初次尋職，可能因缺乏專業技能遭遇轉銜困難，希望雙方加強合作，提升學歷與專業技能，協助渠等順利重返職場。

馮世寬也表示，現行透過城市科大規劃兩年學制，及景碩科技公司提供正式職缺工作產學合作，有助縮減產學落差，使退除役官兵兼顧生計與學習，非常感謝學校的支持配合。

退輔會表示，馮除聽取校長及工學院、商學院、民生學院等院長及進修部、推廣教育中心主任說明辦班特色、績效與後續選才培訓作為外，另由馮美瑜引導，參訪學校數位系專業教室、電競館、機器人博物館、餐飲教室及流行音樂系專業教室，也首次透過數位系的專業設備親上直播平台體驗及觀看同學實作、品嘗烘焙麵包飲料，馮世寬表示讚賞。未來輔導會與該校將加強產學、產訓、職訓中心委外訓練等實質合作面向。

退輔會引述鄭逢時的話說，學校本著讓學生學習真正的專業為理念，提供最專業的教學設備，在優秀的師資、業師團隊下，同學積極地去爭取各大競賽佳績。馮美瑜也表示，學校辦學務實、創新，並提供紮實的實習環境及內容，與國內外各大企業連結，讓同學有好的專業、好的就業。

退輔會表示，鄭逢時及馮美瑜一致肯定退輔會在馮主委領導下，致力服務照顧退伍袍澤，也很樂於共同推展退除役官兵更多元的就學、就業管道，創造優質就業機會。而台北城市科大辦學績優且創意發明實力驚人，依據經濟部財產智慧局公布「2020年全國專利百大排行」為全國前十大唯一的大學，榮登全國大學第一名，希望透過雙方合作，提高退除役官兵的就業能力。

退輔會今（21）日表示，退輔會主委馮世寬今天率官員參訪台北城市科技大學。圖/退輔會提供
退輔會今（21）日表示，退輔會主委馮世寬今天率官員參訪台北城市科技大學。圖/退輔會提供
退輔會表示，為提升退除役官兵職場競爭力，退輔會今（21）日由馮世寬率官員參訪位於北市關渡的台北城市科技大學，與該校董事長鄭逢時會晤交流。圖/退輔會提供
退輔會表示，為提升退除役官兵職場競爭力，退輔會今（21）日由馮世寬率官員參訪位於北市關渡的台北城市科技大學，與該校董事長鄭逢時會晤交流。圖/退輔會提供

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