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藥師人力短缺 民進黨立委籲地方提出計畫讓中央促成

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
離島馬祖藥師人力不足，民進黨立委洪申翰說，馬祖四鄉五島醫療資源相對不足，呼籲馬祖縣府積極盤點人力員額增補需求，以及相關經費評估，並提出計畫，讓中央能協助促成。 圖／洪申翰國會辦公室提供
離島馬祖藥師人力不足，民進黨立委洪申翰說，馬祖四鄉五島醫療資源相對不足，呼籲馬祖縣府積極盤點人力員額增補需求，以及相關經費評估，並提出計畫，讓中央能協助促成。 圖／洪申翰國會辦公室提供

離島馬祖藥師人力不足，民進黨立委林靜儀、洪申翰今舉行記者會，林靜儀表示，目前中央其實有資源可以協助，但縣政府並未提出計畫，編足預算來協助現有人員，若縣政府提出計畫，將與洪申翰委員一同來爭取。

洪申翰說，馬祖四鄉五島的醫療資源相對不足；以北竿衛生所來說，專業的醫事人力只有8人，而夜間值班費用僅有300元。近五年夜間及假日急診都有人次上升的趨勢，質疑縣府未及早提出擴大衛生所員額計畫，直至今年才擴大修訂；呼籲馬祖縣府積極盤點人力員額增補需求，以及相關經費評估，並提出計畫，讓中央能協助促成。

民進黨連江縣黨部主委李問表示，連江縣政府號稱重視醫療，但其實在地醫療體系千瘡百孔，馬祖醫療體系缺人也缺錢。李問舉例，前幾天一名勞工在東莒工地摔傷，直升機送往台灣本島路途中就過世了；據聞意外發生當下，東莒護理師正休假，須調度其他專長的醫事人員代理第一線的工作，才發生憾事。

李問提出幾項建議，盼連江縣政府加以盤點並向中央提報計畫：一、值班費太少，大多數醫事人員夜間值班費用僅300元；縣府應向中央提出計畫，提高值班費用。二、馬祖保送醫事人員返鄉服務沒有正式職缺，僅以約用人員聘用，薪資也與正職有落差，公費期滿後無法留住人才，應有解決方案來提升誘因。

三、護理師同工不同酬，新進護理師只能以約用聘任，不能如正職護理師調薪。四、人力配置上，縣立醫院有四位藥師名額，但僅聘用二位，全縣有藥師資格者有九位，卻僅有六位於第一線執業。

衛福部醫事司呂念慈簡任技正表示，離島建設基金針對醫療資源的擴充，仍需要透過縣政府本身提案，並交衛生福利部，最後由國家發展委員會來審查。護理及健康照護司簡任技正陳青梅說明，現在馬祖地區醫療給付效益提昇計畫「馬祖IDS計畫」主要用以縣立醫院專科醫師與台北市聯合醫院合作，另因添購MRI設備，而有雙和醫院支援放射師，但針對衛生所輪班的醫事人員並無相關計畫。

離島馬祖藥師人力不足，民進黨立委林靜儀、洪申翰今舉行記者會，呼籲馬祖縣府積極盤點人力員額增補需求，以及相關經費評估，並提出計畫，讓中央能協助促成。 圖／洪申翰國會辦公室提供
離島馬祖藥師人力不足，民進黨立委林靜儀、洪申翰今舉行記者會，呼籲馬祖縣府積極盤點人力員額增補需求，以及相關經費評估，並提出計畫，讓中央能協助促成。 圖／洪申翰國會辦公室提供
離島馬祖藥師人力不足，民進黨立委林靜儀（右）、洪申翰（左）今舉行記者會，呼籲馬祖縣府積極盤點人力員額增補需求，以及相關經費評估，並提出計畫，讓中央能協助促成。 圖／洪申翰國會辦公室提供
離島馬祖藥師人力不足，民進黨立委林靜儀（右）、洪申翰（左）今舉行記者會，呼籲馬祖縣府積極盤點人力員額增補需求，以及相關經費評估，並提出計畫，讓中央能協助促成。 圖／洪申翰國會辦公室提供

馬祖 衛生所 護理師

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