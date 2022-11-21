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維護官兵投票權 國防部：戰備部隊選舉當日12時交接

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部針對今年「九合一選舉」說明國軍官兵戰備輪值及休假規劃。記者洪哲政／攝影
國防部針對今年「九合一選舉」說明國軍官兵戰備輪值及休假規劃。記者洪哲政／攝影

針對今年「九合一選舉國軍官兵戰備輪值及休假規劃，國防部今(21)日表示，本月26日投票當天，國軍將配合經常戰備任務採建制輪休，將本周戰備部隊交接時間，調整至選舉當日12時實施，以兼顧戰備實需及官兵投票權益。

「九合一」選舉投票日將屆，據指出，因應共軍機艦在台海周邊活動頻繁，「國軍以戰備訓練為本務」，本周六（26日）投票日國軍保持正常最大兵力在營輪值，維持戰備，監控台海情勢，三軍部隊仍正常休假、收假，但不啟動選舉專案輪休機制。國防部昨（20）日接受查證時未否認，並表示國軍以戰備訓練為本務，確保台海安全。會縝密規劃戰備輪值，兼顧個人投票權益。

消息今天曝光後，引起關注，國防部下午進一步說明表示，此次選舉相關做法，決定採取與過往選舉相同的模式。

國防部表示，國軍以戰備訓練為本務，在確保臺海安全前提下，依據「國軍人員週休二日實施規定」及「金、馬防區休假規定」，配合經常戰備任務採建制輪休，將本週戰備部隊交接時間，調整至選舉當日12時實施，以兼顧戰備實需及官兵投票權益。

國防部表示，此次選舉投票日，非戰備部隊規劃分批輪休期程，至少應於選舉投票前一日實施，以免影響官兵返籍投票；另不得於選舉投票日，對排定休假人員施以罰勤、禁足或限制官兵返鄉投票的懲處。

國防部強調，國軍近年秉持「軍隊國家化」立場，持續教育全體官兵嚴守行政中立，守護自由民主制度，達成保衛國家安全使命。

投票 九合一選舉 國軍 2022大選

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