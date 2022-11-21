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影／全台最擬真的F-86軍刀機台南展示 塗裝前後改了3次

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
全台最「擬真」的F-86F戰術戰鬥機今天在台南水交社「雷虎的故鄉」、以當年雷虎小組的黃黑相間格紋塗裝亮相，提供航空迷朝聖新聚點。記者修瑞瑩／攝影
全台最「擬真」的F-86F戰術戰鬥機今天在台南水交社「雷虎的故鄉」、以當年雷虎小組的黃黑相間格紋塗裝亮相，提供航空迷朝聖新聚點。記者修瑞瑩／攝影

全台最「擬真」的F-86F戰術戰鬥機今天在台南水交社「雷虎的故鄉」、以當年雷虎小組的黃黑相間格紋塗裝亮相，提供航空迷朝聖新聚點。

軍事專家古旺金表示，目前空軍退役飛機在展出時，往往沒有辦法恢復當年的英姿，特別是在塗裝部分，往往只是用油漆隨便塗一塗，目前F-86F在台北圓山及花蓮空軍基地都有展出，只是塗裝也不到位，但台南的展示塗裝力求還原。

古旺金過去負責軍機維修，對於軍機塗裝有數十年的研究，這架飛機從2020年就接洽從台南高工移到水交社展示，經過相關的程序，七月運到水交社，但經古旺金的建議，塗裝兩度修改，到最近才全部完成。

上午在現場舉辦戰機揭幕儀式，市長黃偉哲、台南高工校長陳啟聰、古旺金、水交社文化協會理事長孫貴珠等人都到場，把戰鬥機前前方用於安全警示的「飛行前拆除」飄帶揭下，象徵戰鬥機成功起飛。

黃偉哲表示，為了還原歷史，經過多方的考據，中間塗裝有錯誤的地方，還弄掉重新塗裝，而水交社本來就是空軍的眷舍所在地，園區內原本展示F-5E，現在又多了一架，更能讓大家緬懷過去的榮光。

文化局表示，這架原編6299號機原服役新竹基地，除役後撥交給台南高工作為教學用具，因為要移往水交社展示，原先規劃以最後服役的二聯隊塗裝展出，經古旺金建議，6299號機早期服役於台南基地空軍第一戰術戰鬥機聯隊，因換裝F-5A才移交新竹；為紀念雷虎小組功績並讓國人緬懷F-86軍刀機在台南基地時期的榮光歲月，特將塗裝改以雷虎雄姿呈現。

古旺金表示，F-86F是在韓戰後由美國移交給台灣使用，總數有320架，而雷虎小組在1959年聲勢達到頂峰，在美國展示11機大編隊時，使用的就是這架飛機，而在台海戰役時也創下擊落米格機的紀錄。

這架飛機塗裝力求逼真，像是機槍孔蓋就以金屬色還原，而不是一般的油漆，機身上還有各種以英文標示的例如腳踏板、機場蓋開關等。

全台最「擬真」的F-86F戰術戰鬥機今天在台南水交社「雷虎的故鄉」、以當年雷虎小組的黃黑相間格紋塗裝亮相，提供航空迷朝聖新聚點。記者修瑞瑩／攝影
全台最「擬真」的F-86F戰術戰鬥機今天在台南水交社「雷虎的故鄉」、以當年雷虎小組的黃黑相間格紋塗裝亮相，提供航空迷朝聖新聚點。記者修瑞瑩／攝影
全台最「擬真」的F-86F戰術戰鬥機今天在台南水交社「雷虎的故鄉」、以當年雷虎小組的黃黑相間格紋塗裝亮相，提供航空迷朝聖新聚點。記者修瑞瑩／攝影
全台最「擬真」的F-86F戰術戰鬥機今天在台南水交社「雷虎的故鄉」、以當年雷虎小組的黃黑相間格紋塗裝亮相，提供航空迷朝聖新聚點。記者修瑞瑩／攝影
全台最「擬真」的F-86F戰術戰鬥機今天在台南水交社「雷虎的故鄉」、以當年雷虎小組的黃黑相間格紋塗裝亮相，提供航空迷朝聖新聚點。記者修瑞瑩／攝影
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編號6299的F-86F戰機原本的塗裝是新竹空軍二聯隊。記者修瑞瑩／翻攝
編號6299的F-86F戰機原本的塗裝是新竹空軍二聯隊。記者修瑞瑩／翻攝

台南 空軍 新竹

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