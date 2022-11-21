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內政部修法 調高義務役作戰、因公傷亡慰問金

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
為加強照顧因公傷亡的義務役軍人及遺族，內政部今發布修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」圖為示意。圖/本報資料照片
為加強照顧因公傷亡的義務役軍人及遺族，內政部今發布修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」圖為示意。圖/本報資料照片

為加強照顧因公傷亡的義務役軍人及遺族，內政部今發布修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」，調高義務役軍人作戰、因公死亡及身心障礙慰問金發給基準，另也調整安養津貼發放週期，由每三節發放改為按月發放，以感謝他們服役期間為國的付出，同時衡平義務役軍人及替代役役男權益。

內政部表示，國防部為避免重複發給慰問金，修正「國軍人員因戰公傷亡慰問實施規定」，增列同一事由已依其他法令規定發給慰問金，已達該規定給予基準者，不再發給慰問金，以至出現義務役軍人與替代役役男的死亡及身心障礙慰問金，發給基準不一致情形。

為衡平義務役軍人及替代役役男權益，表達政府關懷及慰問之意，內政部修法將義務役軍人作戰死亡慰問金由120萬元調高為180萬元；因公死亡慰問金由100萬元調高為150萬元；作戰、因公致身心障礙按等級，由1萬元至60萬元調高為2萬元至120萬元。

軍人 役男 內政部

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