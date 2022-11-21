九合一選舉 國防部不啟動選舉專案輪休機制

「九合一」選舉投票日將屆，據證實，因應共軍機艦在台海周邊活動頻繁，「國軍以戰備訓練為本務」，本周六（26日）投票日國軍保持正常最大兵力在營輪值，維持戰備，監控台海情勢，三軍部隊仍正常休假、收假，但不啟動選舉專案輪休機制。

對此，國防部表示，國軍以戰備訓練為本務，確保台海安全。縝密規劃戰備輪值，兼顧個人投票權益。

立針對今年11月26日舉行的九合一選舉投票，立法院外交及國防委員會上會期曾決議指出，國軍是中華民國的國軍，也是全民的軍隊，應效忠國家、愛護人民，貫徹「依法行政」的要求，國防部應貫徹行政中立，面對2022年九合一選舉，綜合研判各項戰備考量，應以「最大投票人數，排定戰備輪值」為目標，讓國軍官兵皆能投下神聖一票。

據了解，8月共軍環台軍演後，台海情勢丕變，共軍機艦打破海峽中線等固有狀態，頻密在我周邊海空域活動，時有趨近我鄰接區水域的舉措，國軍今雖已解除強化戰備命令，但三軍仍處於警戒狀態，隨時須對海空突發狀況實施攔截告警，經國防部聯三作戰計畫次長室評估，不啟動選舉專案輪休機制。

2018年底的「九合一選舉」，國防部採行比照總統大選投票留守原則，除部分高山站台、海疆巡弋及空防戰備等無法返回戶籍地投票的官兵外，其餘留值官兵，以戶籍地在駐地車程許可範圍內為主，分兩批進行休假，並在投票日中午12時進行交接，確保每位官兵能夠履行投票。這項專案若未啟動，營區將維持至少三分之二兵力，維持選舉重點期間的戰備任務。