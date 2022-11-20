海巡署增購特戰款TS96式單筒單眼夜視鏡 部署東南沙

海洋委員會海巡署東南沙分署日前公布採購決標案，以193萬2060元的額度，向國防部軍備局生產製造中心第401廠增購特戰部隊使用的TS96式單筒單眼夜視鏡，部署於東南沙。海巡署表示，將為東南沙中隊擴充原有裝備數量。

據國防部軍備局資料指出，TS-96夜視鏡區分特戰部隊配備的單眼單筒、一般部隊使用的雙眼單筒等兩式。夜視鏡依任務需求可採用頭戴或盔戴等2種形式，並可選用2種倍率的物鏡組。401廠針對國人眼距55至71mm進行調整，有效改善眼距調整不當造成暈眩情形。且單眼單筒型式，除利用頭盔座合座外，亦可配戴頭部使用；其最大特色，即是可用MIL-STD-1913導軌，搭配戰鬥步槍，進行夜間偵蒐觀測，亦可結合雷射指標器、內紅點指標器等，作為夜間射擊使用。

海巡署表示，東南沙分署採購TS96式單筒單眼夜視鏡，含頭盔結合座組總成，全案依據政府採購法第105條第1項第3款辦理限制性招標，向國防部軍備局生產製造中心第401廠簽訂合約，經雙方直屬上級機關核准。而新購夜視鏡係擴充原有裝備數量供東南沙中隊使用，與舊有夜視鏡報廢無關。