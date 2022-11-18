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空軍專機隊76年慶 軍友社榮譽理事長李棟樑到賀

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑慰勉專機隊人員。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑慰勉專機隊人員。圖/軍聞社

12月1日是空軍專機隊76週年隊慶，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天率敬軍團，提前到松山基地指揮部慰問，致贈慰問金與慰問品，並與官兵會餐。李棟樑祝賀專機隊生日快樂，並感謝空軍官兵為國家安全的付出與奉獻。

李棟樑指出，在八年軍友社理事長任內的勞軍行程，共有105次搭乘空軍專機，必須要特別感謝專機隊。他也說，過去這段日子，看過無數的官兵、握過無數的手，看見國軍在工作崗位認真執勤，總會覺得自己做的太少，官兵弟兄姐妹付出的太多。他強調，自己雖然堅持拒絕打破慣例繼續延任，但也向蔡總統承諾，卸任理事長後還是會繼續擔任國軍的志工，繼續帶著企業界的鼓勵與愛心慰勞官兵弟兄姊妹，讓大家感受到來自社會的支持。

專機隊是空軍松指部下轄的兩個飛行單位之一，負責軍方與政府高級官員的行政運輸；另一個單位是總統座機隊，由於使用機種與任務接近，彼此的人力也會相互支援。專機隊目前擁有2架荷蘭製福克50、11架美製畢琪1900C客機，座機隊則有1架波音737-800、1架福克50。

空軍專機隊76周年隊慶，右起軍友社榮譽理事長李棟樑、專機隊長王慧書、空軍司令劉任遠、松指部指揮官楊炳申、軍友社秘書長簡士偉。記者程嘉文/攝影
空軍專機隊76周年隊慶，右起軍友社榮譽理事長李棟樑、專機隊長王慧書、空軍司令劉任遠、松指部指揮官楊炳申、軍友社秘書長簡士偉。記者程嘉文/攝影

專機 空軍 國軍

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