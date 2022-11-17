睦鄰經費支用有巧門 海軍證實首同意以商品兌換券支用

國軍因應軍用機場、操演場地、靶場射擊噪音發放地方的睦鄰經費，長期只能作為公共建設使用，民眾抗爭不斷。恆春鎮公所找到「巧門」，將首度以發放「農會兌換券」的方式，支用700餘萬睦鄰經費給民眾，海軍今天證實同意這項作法。

至於陸軍、空軍的睦鄰經費能否比照？軍方私下以暫無其他地方政府提出而暫無回應。

恆春半島長期受國軍演訓影響，各鄉鎮都有睦鄰補助經費，除部分鄉鎮採隔音窗補助，大都使用於造橋舖路裝路燈等公共建設，地方長期爭取「居民須實質受益」。媒體近日披露，恆春鎮將首創以可購物的「睦鄰回饋券」方式實施，已獲軍方同意，被形容「國軍發紅包」。

據自由時報電子報今（17）日報導表示，恆春鎮公所初步規劃，位在恆春三軍聯訓基地旁的茄湖里、仁壽里、網紗里及山腳里里民，含新生兒在今年9月30日（含當日）前辦妥出生登記，符合資格者，每人共計可領取價值720元的農會兌換券，受惠人數為1萬254人預計發出約700多萬元額度的兌換券，將由海軍睦鄰經費支出。

對此，海軍司令部今(17)日表示，恆春鎮睦鄰經費公益支出發放「紀念品」，是依「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，睦鄰經費公益支出可辦理環境保護、疾病防治、淨灘、淨山或村里民大會等活動，並由鎮公所提送睦鄰工作計畫，經軍種審議會同意後辦理。

海軍司令部表示，恆春鎮公所辦理基層座談暨全民國防宣導活動，活動紀念品採「兌換券」方式發放里民。全案於111年6月16日「主要武器訓場影響地方睦鄰工作」審議會經審議委員審查後同意執行，程序及支用範圍符合睦鄰工作要點。

司令部表示，海軍秉持「軍民一家」、「行政中立」原則，依法編列睦鄰經費，期兼顧睦鄰工作及戰備訓練實需，以捍衛國家安全。

國民黨立委廖婉汝曾向行政院提出書面質詢表示，國軍每年於屏東恆春半島進行演訓，並針對民眾相關影響進行補償。但半島4鄉鎮恆春鎮、車城鄉、滿州鄉和牡丹鄉都反映，認為睦鄰補償金限公共建設及活動，無直接受惠當地居民。鄉公所近日決議要求軍方訂定符合民眾需求的適當項目，否則抵制今年的演訓。國防部書面回應時曾一度強硬，首度引用「全民防衛動員準備法」回應，強調國防部依法得設立永久或暫時性的演習區域，實施演習與訓練。

但此案在立法院業經朝野立委關切後，國防部長邱國正曾允諾解決。