聽新聞
test
0:00 / 0:00
長程預警雷達未來5年再花157.6億元維持 空軍暫無回應
國防部今(16)日公布對美採購「戰管預警雷達後續維持三階段」決標案，以157億6219萬6678元對美採購相關服務。據了解，此案為新竹樂山長程預警雷達後續維持費用，平均每年高達30億餘元，較過去十年的維持費高。
空軍司令部今日對此暫無回應。
長程預警雷達系統於2013年2月成軍，台美尚時已簽署第一階段2012年5月至2017年5月的後勤與支援服務，費用為新台幣110億7413萬元；第二階段則為2018年1月起至2022年6月底止，金額為新台幣110億4714萬元。第三階段同樣5年的維持案，預算高達157億6219萬餘元，價格顯然較過去維持費高。
長程預警雷達系統第二階段後續維持案於今年6月底結束，台美雙方議定完成第三階段後續維持案，並已在本月2日簽約，今天正式公告。
根據國防部公佈的決標內容指出，空軍司令部委請我國駐美軍事代表團，與美國在台協會（AIT）簽署長程預警雷達系統「第三階段後續維持案」，全案已於本(11)月2日生效，履約至2027年12月31日止，為期5年2個月，總金額達157億6219萬6678元，平均每年為30億3119萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言