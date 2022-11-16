長程預警雷達未來5年再花157.6億元維持 空軍暫無回應

本世紀初，美國海軍開發LCS近岸戰鬥艦（Littoral Combat Ship），以因應後冷戰時期，戰爭可能降低，但反恐、反走私等非傳統任務抬頭的局勢。美軍評比後，選擇洛克希德馬丁與通用兩家廠商，各自開發出自由級與獨立級。LCS計畫最後成為惹眼的大敗筆，機械問題始終無法克服，中國大陸崛起後，當初設想的任務型態也不敷所需。自由級與獨立級不但生產數量大砍，早期服役的艦隻，不到10年提前除役。 受到LCS影響，日本以同樣概念開發類似艦種，誕生最新一代的「最上（Mogami ；日語，もがみ）級」護衛艦。海上自衛隊訂購10艘最上級，預計引進22艘，將成為自衛隊成立以來，數量最多的作戰艦。日方打破以往軍品不外銷的政策，開始積極向外尋求潛在買主。

2022-11-17 07:00