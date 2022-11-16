平戰轉換生力軍 海巡首艘一千噸級巡防艦彰化艦今交艦

台灣國際造船股份有限公司今天宣布，海巡署艦隊分署建造首艘1000噸級巡防艦彰化艦(CG1001），已於今（16）日交船，另第2艘台中艦（CG1002）亦同日舉行下水儀式。

台船表示，海巡新造1000噸級巡防艦首艦彰化艦，滿載排水量2167噸，船身全長98.5 米、寬：13.2米、深：7.6米，船速可達24 節，相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，同時也具備夜間海上搜救能力，在海象風浪5級狀況時可持續且有效供直升機緊急起降；另配有新式衛星寬頻網路系統，能提升各艦與陸基通訊與即時資料的交換。

武器系統方面，台船表示，彰化艦新搭載中科院開發的鎮海武器系統，取代40快砲，該系統射程約10公里，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。系統具備遙控與集火模式射擊，搭配熱顯像系統，以及選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負船艦警戒任務，降低人員臨戰風險，節省人力操作。

台船表示，為強化蒐證及搜救能力，彰化艦設置夜視系統，可於惡劣海象下執行全天候監視作業，另配有飛行甲板，可供空勤總隊直升機起降，進行人員運補及傷患後送等作業。彰化同時配備4支水平射程達120米的高壓水炮，在東北季風期間海象惡劣的海域執行護漁及查緝走私偷渡等勤務，可有效打擊越界作業的漁船，提升我國海域執法與護漁能量。此外，彰化艦左右兩舷配有兩艘最高航速35節的警備救難艇，可從母艦放下執行救援及緝私任務，有效提升我國海域執法與護漁能量，更兼具執行海上救難任務。

台船表示，彰化艦配備台船自製「AMS警報監視管理系統」，該系統由台船公司智慧船舶小組整合國內本土廠商共同完成生產製造，將主機、減速機、CPP、發電機…等八大項裝備訊號載入機艙監控系統，並且取得中國驗船中心CR型式認可證書以及船東、船級FAT廠試通過，能藉此系統降低船員工作負荷，成為海巡弟兄執勤時的得力助手。