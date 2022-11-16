國防部上午首度以24小時制發布台海共軍機艦動態

國防部今天上午首度以24小時制，公布中共解放軍台海周邊海、空域動態。國防部表示，從15日6時至今（16）日6時的24小時内，國偵獲共機16架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機則有5架次。

國防部原本固定每日晚上發布共軍機艦訊息，統計時間是至每日18時，但考量共軍18至24時往往仍有活動，國防部昨日通報表示：為持續完善台海周邊海、空域共軍動態發布作業，國防部自民國111年11月16日（星期三）起，調整發布時間為每日0900時，並以隔日6時為統計結算時間，以周延資料統計。

國防部在九合一選前採取這項動作，受到關注。

國防部表示，111年11月15日6時至11月16日6時止，國軍偵獲共機16架次、共艦3艘次，持續在海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域5架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

過去24小時逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，包括運-8遠干機、BZK-005無人機、運-8反潛機各1架次，2架次殲-10戰機。總計5架次。