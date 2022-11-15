中科院宣布「騰雲機」明年戰測 活動部署保防官盯媒體

中科院航研所以「騰雲機」為名研發大型偵蒐無人機多年，航研所長齊立平今天表示，全機目前已完成研發測評，將於明年完成作戰測評後，再依空軍需求啟動量產。

「騰雲機」從十餘年前「長征專案」時代，未通過空軍戰測，進入「騰雲專案」後，經向立法院爭取獲准二度加碼投入資金建造新機體後，又因出售發動機的廠商倒閉導致研發延宕。航研所今天首度對外說明完成研發。

中科院航研所今天舉行媒體參訪活動，公布中科院國造目前現役、研發的所有軍用無人機，除大型騰雲機、海軍現役銳鳶1型無人機外，還有攻擊型劍翔反幅射攻擊無人機系統。院內棚廠未開放區域均有偽裝，現場也派遣眾多穿著「安全人員」背心的「保防官」，緊盯在記者團外圍遊走採訪的媒體記者。

齊立平透過航研所簡報表示，騰雲大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐。導控半徑大於1100公里，滯空時間大於20小時。

他表示，騰雲大型無人機將使國軍無人機具備衛星導控能力，提供遠距即時監偵情資，發揮早期預警功效。全機目前已完成研發測評，將於明年完成作戰測評後，依空軍需求啟動量產。也會以此型機為平台研發武器掛載。