影／《軍情站》陸軍戰術無人機「魔羯」首曝光 中科院保證純台製

陸軍自10月底陸續接裝代號「魔羯」的新式短程旋翼型戰術偵搜無人機，逐步補實聯兵營目前欠缺的無人機能量。15日研發無人機的中科院邀請媒體參訪位於台中業界俗稱「一所」的航空所，展現中科院現階段無人機的研發能量。除了旋翼無人機，目前仍在空軍戰測中，已完成從1200公里外由中新二號衛星導控的騰雲無人機，以及甫在空軍成軍的劍翔反輻射無人機都在展示之列。其中已在海軍服役多年的銳鳶無人機，本次展示已改名為「銳鳶一型」，中科院也證實為海軍需求增程構改的銳鳶二型無人機已接近研發完成。

不過最近國內無人機國家隊因國慶煙火展示的無人機群疑似使用大陸設備而深陷疑雲。陸軍新接裝的中科院旋翼無人機也貌似國內大廠田屋科技的產品，中科院表示魔羯無人機有85%的技術釋商，為國內無人機帶來更大的產業價值。至於會不會有誤用大陸元件、零件，甚至後勤裝備與程式的疑慮，中科院表示都會進行嚴格審查。