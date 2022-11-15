獨／「勇武專案遙控靶船」曝光 為國造無人自殺艇奠基

烏俄戰爭中烏軍以自研的「無人自殺快艇」封鎖俄羅斯海軍黑海艦隊，我中科院航空研究所今天也公布自行研發「勇武專案遙控靶船」，導控距離長達60公里，有成為「國造無人自殺攻擊艇的潛力」。

俄烏戰爭衝突持續，克里米亞塞凡堡（Sevastopol）的俄羅斯海軍黑海艦隊基地傳出疑遭烏軍研製的「無人自殺快艇」攻擊，封鎖黑海艦隊不能出海長達3週。烏克蘭方面日前釋出影片，首度證實無人自殺快艇的存在。

中科院航空研究所今天首度公布新研造的「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」，同時宣布，將師法烏俄戰爭經驗，已運用該所自有資金，正研發如美國「彈簧刀」無人機的「巡飛彈」外，簡報影片中也披露航研所早於106年以「勇武專案」為名自行研發的遙控靶船的動態。

「勇武專案遙控靶船」當年是受空軍教育訓練及準則發展指揮部測評戰研中心委製，作為戰機空對面瞄準之用。其中艇長10.06公尺、寛2.60公尺、馬力370匹馬力、極速可達33節；耐風力為浦式風速6級。操作可分手控和遙控，手控可有4名乘員。控制距離達60公里，傳輸能量可分指令、數據、影像及影音等，酬載則有攝影機、射頻干擾器，角反射器及射譜模擬器等。由於是模擬海上目標，船上配備的角反射器RCS值可達500平方公尺。

「勇武專案遙控靶船」導控距離長達60公里，現場官員透露，微型化與增加酬載的技術層面沒有問題，成為「國造無人自殺攻擊艇的潛力」。