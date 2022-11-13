共艦持續部署東部水域挑釁 海軍落實拒敵於鄰接區外

近日中國大陸網路流傳一段海軍馬公艦與解放軍052D廈門艦10日間在東部海域的VHF線電通訊。海軍在通訊中「提醒」廈門艦勿進入我24浬鄰接區水域，顯示共艦至今派艦在我東部水域密集活動，並試圖迫近我轄管水域。

經本報昨日中午將此通訊内容交海軍查證後，海軍司令部一度表示，針對共艦的侵擾，海軍均檢派艦船適切應處。有關兵力運用及應處作為，不予評論。

但海軍司令部12日晚間又發出新聞稿表示，針對共艦的侵擾，海軍秉持堅定守護海疆的態度，均檢派艦船應處，並視共艦航向航速，預判將接近我鄰接區，即依規定驅離，絕不退讓 。

海軍司令部進一步表示，自今年8月中共聯合軍事行動後，仍持續在台海周遭實施戰備警巡，日益增加我軍艦艇戰備壓力，海軍全體官兵克盡職責，戮力戰訓本務工作，有能力、有決心捍衛海疆安全，籲請國人放心，並持續給予海軍支持與肯定。

中共軍情研究者温約瑟昨在影像情報分析IMINT貼文研判通訊錄音表示，此段通話發生時間為台灣時間10日8時26分。接收這段通話船舶為馬紹爾註冊的LADY NEETI貨輪：該船當時座標為距台灣東海岸約35.6公里。該船10月4日從巴西伊塔瓜伊出發，預計11月14日抵達中國大陸河北黃驊港。

這段通訊錄音顯示，我國馬公艦向中共廈門艦廣播「你即將進入我24浬警戒區，請你適時調整航向，以為航行安全。」廈門艦則回應「你所謂的24浬線不存在！請注意你的用語，我艦在此正常航行，請與我保持3海里以上安全距離。」馬公艦則持續喊話：「這是馬公艦，本艦目前航向230，請貴艦適時調整航向」。共艦則回應：「廈門艦收到」。

「鄰接區」指的是我國距岸24浬水域，「領海」則為12浬。外國軍艦適用聯合國海洋法公約，可航行於我鄰接區水域，但必要時須接受我例如海關、財政、移民和衛生等特定事項的管制；但中共船隻、軍艦在我國適用的是兩岸人民關係條例第29條，「非經主管機關許可」，依法不能進入我「禁限制水域」。包括台灣本島在内的禁止水域，範圍與我國的領海範圍一致，限制水域範圍則與我國鄰接區範圍相同。

也就是說，共軍艦艇就算未進入我領海，進入鄰接區同樣違反我國法律，面對距岸24浬内的共軍艦艇，海軍、海巡艦艇都應守土有責，拒敵於鄰接區外。馬公艦作為顯示確實執行這項任務。