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網傳廈門艦逼近24浬嗆我馬公艦 海軍司令部回應了
網傳中共廈門艦逼近24浬線嗆我馬公艦，海軍司令部今天表示，針對共艦的侵擾，本軍秉持堅定守護海疆的態度，均檢派艦船應處，並視共艦航向航速，預判將接近我鄰接區，即依規定驅離，絕不退讓。
海軍司令部進一步表示，自今年8月份中共聯合軍事行動後，仍持續在台海周遭實施戰備警巡，日益增加我軍艦艇戰備壓力，全體官兵克盡職責，戮力戰訓本務工作，有能力、有決心捍衛海疆安全，籲請國人放心，並持續給予支持與肯定。
另外，國防部今晚表示，迄1700時止，偵獲共機36架次(逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域21架次)、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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