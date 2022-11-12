網傳廈門艦逼近24浬嗆我馬公艦 海軍司令部回應了

國造潛艦原型艦船段組合工程完成前，現在正在趕工進行各個船段個別油漆工程，等待船段組合後，船段焊接處拋光後，還要再進行一次潛艦全艦身的油漆工程，潛艦外殼的油漆為特殊材料，有防蝕，降低聲納偵測，降低噪音的效果，海軍對相關塗料的資訊，都是高度保密。

2022-11-12 07:30