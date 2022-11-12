【專家之眼】中線不能退讓？國軍任務的可能性及意義

11月9日立法院外交及國防委員會邀請國防部進行專案報告時，立委江啟臣在質詢時，針對目前共機經常性越過中線，壓縮我方預警縱深，請國防部答覆因應原則。但是邱國正部長答覆內容，卻在各個媒體報導中，產生多個不同版本。

經過對比答詢論述影像紀錄後，顯然有些媒體避重就輕，未能完全依據國防部長邱國正答覆內容，非常公允持平地表述出，當前海峽軍事態勢緊張嚴重程度；反而是有些斷章取義，僅著重在邱國正部長強調絕對不能退讓，但卻未能讓讀者理解到邱國正部長是指訓練空域，而非海峽中線。

對於海峽中線，邱國正部長明確指出：「中線問題本來他們片面講認為沒有，我們也沒有講一定要堅持有」；此種說法算是相當持平，並且確實是很巧妙地迴避糾結在中線。所以許多媒體報導指稱邱國正部長強調中線決不退讓，恐怕才是誤導視聽，未能精準表述邱國正部長答覆立委江啟臣之真實意涵。

就目前兩岸軍事活動態勢來說，國安高層若是要求國軍固守中線，基於下列數項因素，恐怕不但會是mission impossible，而且還有可能成為mission meaningless。

首先就海峽中線來說，當初根本就是由美方自行劃設規範，然後國軍循例沿襲遵行，以便用以約束與指導我方軍事行動。因此北京不承認海峽中線，確實是因為當初中共並未對此有所承諾；許多評論者堅持海峽兩岸對於海峽中線存在默契，但就是沒有任何研究者能夠拿得出具體證據，因此邱部長表示：「我們也沒有講一定要堅持有」，此種說法並無不當。

其次就國際法理來說，在台灣海峽上空所劃設之海峽中線，不但並未出現在任何國際法規範文件中，並且連我國民用航空主政單位交通部民用航空局所刊行之飛航指南(Aeronautical Information publication，亦可譯為航行資料彙編)，台北飛航情報區航路圖(TAIPEI FIR EN ROUTE CHART)中之各項航路圖示，亦從未提到任何海峽中線標示。同時亦無任何國際法理足以支持我方有權劃設海峽中線，以便限制中國大陸軍事機艦，越過海峽中線進行軍事活動。

此外我方軍事機艦在前往金馬外島海域及空域執行任務時，亦會跨越海峽中線；因此若是要將海峽中線當成雙方軍事活動互相不去跨越之楚河漢界，恐怕對於我國軍事機艦未來行動自由，更會成為自縛手腳之無謂約束。

目前海峽兩岸關係不睦，溝通管道中斷，這個各方皆知之事實現況。而中共解放軍機艦開始密集越過中線，迫近我本島周邊近距離海空域活動，其實是在今年八月初美國眾議院議長裴洛西來訪後，刻意在軍事演習恫嚇施壓後，順勢開始在臺灣本島周邊近海以及相關空域，保持常態化活動，所以將其視為約制我方政治選項之負面回應性作為，確實是合理定位與解讀結論。

最後就必須指出，在政治評論家所謂共軍“沒收”中線當時，我方未能提出適當因應作為，以便約制共軍機艦迫近本島之近距離海空域活動，而讓其順利造成既成事實現況後，此時若要試圖改變當前軍事對峙態勢，就必須承擔可能爆發軍事衝突風險，而且伴隨著付出政治代價。

因此就目前來說，若要動用武力強勢將共軍機艦活動區域逼回到中線另一側，到底在整體防衛戰略構想與台海軍事態勢上，究竟具備何種政治意義？又能獲得戰略價值或是戰術利益？這恐怕才是吾人必須深入思考之重點所在。共軍機艦在台灣本島周邊肆無忌憚地來往自如，許多民眾內心都不會感到心安，並有更多人為此感到不快；但在感性盲動前，務必理性思考利弊得失，切忌任性亂逞快意！