海軍：輕巡防艦112年上半年開工 115年10月交兩原型艦

海軍司令部今天表示，因應廠商反應籌建輕型巡防艦建造期程不足，海軍已將全案調整為須於112年上半年開工，115年10月完成兩艘原型艦交艦。此節已周知廠商。

上報今天報導，海軍參謀長蔣正國2日在立法院審查預算公開說明，對船廠反應造艦期程不足，會增加建造期程；但7日海軍舉行第二次的邀商說明會，據指出，主持說明會的海軍計劃處副處長秦如龍上校，仍宣告建造期程2023-2026年4年不變。

報導指出，有船廠提出全案是否可分為兩個標案，並在辦理公開閱覽時同時公告細部設計來縮短建造期程？與最高船速可否從30節調降至25節，改用單一動力讓後勤單純化？等建議，通通被以不符作戰需求規劃不予採納。報導指與會的廠商質疑海軍參謀長在立法院說明只是「矇」立委？

海軍司令部今（10）日表示，為增加船廠造艦彈性，降低延遲交艦風險，海軍已於111年11月7日第2次邀商說明造艦期程調整規劃，與會廠商代表會中並無疑義，媒體報導內容與事實不符。

海軍司令部進一步說明，此案考量國內船廠建造同等級噸位艦艇約27個月的期程，原規劃防空、反潛等兩原型艦分別於112年5月及113年4月開工，並於114年7月及115年6月交艦；但於111年10月3日邀商說明會，部分船廠表示，建造期程不足，請海軍審慎考量。經評估後，海軍調整於112年上半年開工，115年10月完成兩艘原型艦交艦，並於第2次邀商說明會完成說明。

海軍司令部表示，籌建輕型巡防艦為維護國家安全的重要建案，海軍將秉持審慎態度如期、如質完成，籲請國人予以支持。