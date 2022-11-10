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農委會全民國防教育 包括提供從業人員全民國防網址

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
農委會今(111)年度編列25萬元預算，為從業人員辦理「全民國防」在職教育。圖／本報資料照
農委會今(111)年度編列25萬元預算，為從業人員辦理「全民國防」在職教育。圖／本報資料照

農委會今(111)年度編列25萬元預算，為從業人員辦理「全民國防」在職教育，引發立法院朝野好奇如何實施？農委會表示，俄烏戰事影響重大國際原物料的供應，足見國防教育與農業糧食議題的關係緊密。農委會將透過專題演講、實地參訪、線上學習、電影賞析、配合民防團訓練授課、「提供同仁國防部全民國防教育網站連結資料」等方式，辦理全民國防教育。且歷史即教材，農委會會將蒐集過去戰爭與農業議題的相互關聯影響資料，做成課程教材。

對農委會「全民國防」在職訓練預算，立法院經濟委員會認為農業與全民國防教育為一種新型態、軍民一體、不分前後方、平時戰時的再提升，行政院農業委員會應有針對此提出相關方針作出說明。

農委會表示，該會辦理全民國防教育在職訓練，是依「全民國防教育法」及「國防部推展全民國防教育工作計畫」等規定推動國防教育，歷年以播放國防教育相關影片辦理在職教育訓練課程，以增進同仁的國防知識及全民防衛國家意識。

農委會說，該會今年度採多元化訓練方式辦理全民國防在職教育。有鑑於俄烏戰事影響重大國際原物料的供應，如俄國作為世界玉米、小麥、大麥出口大國，因與烏克蘭戰爭遭國際制裁無法出口糧食，導致該國糧食供應鏈中斷。而烏克蘭位居黑海的出口要港遭俄軍封鎖，國內3%的耕地淪為戰場，亦失去糧食出口能力。全球糧食危機隱然成形，足見國防教育與農業糧食議題之關係緊密。

農委會說，今年度為強化國防教育與農業議題間的重要性，將從歷年較為靜態的辦理方式，增加多元學習方式，以強化同仁對國防教育與農業議題的敏感度，於規劃政策時能納入相關議題。

農委會說，為強化學習成效，將透過專題演講、實地參訪、線上學習、電影賞析、配合民防團訓練授課、提供同仁國防部全民國防教育網站連結資料等方式，辦理全民國防教育。且歷史即教材，農委會會將蒐集過去戰爭與農業議題的相互關聯影響資料，做成課程教材。

農委會表示，該會新年度預算編列111年度在一般行政基本行政工作—維持按日按件計資酬金項下，編列預算365萬9千元，其中用於辦理全民國防教育、環境教育及廉政倫理等工作的預算，110年度合計編列23萬元、111年度計列25萬元，111年度較前一年度僅增加2萬元，沒有浮編。

農委會 戰爭

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