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我對美採購陸區案後續維持 時程延兩年價格漲一倍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸區案節點通訊車。記者洪哲政／攝影
陸區案節點通訊車。記者洪哲政／攝影

國防部今日公布資通電軍「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System, FICS）「後續維持」決標案的「更正公告」，價格從原公告的6億1663萬7689元，一口氣調漲至12億8276萬6392元，履約時間也從原今(111)年12月31日止，延長至113年9月15日。

國防部今年3月甫決標以69億9378萬元預算，對美軍購「野戰資訊通信系統」案決標，此案是我國陸軍現用「戰術區域通信系統」（IMSE），亦即所謂「陸區系統」的升級方案。

陸軍於1996年接裝的「陸區」系統，主合約商為美國通用動力公司（General Dynamic），由機動通訊車組構成，以此建構各作戰區野戰網路通聯，原配屬在軍團通訊群，曾於1999年「921」大地震期間，在民間通訊網路災毀失能狀況下，赴災區支援，建構全區救災通訊，也曾陸續進行升級。陸軍曾在立法院表示，陸軍95年起開始建立對美採購的「陸區系統」，經歷年漢光演習驗證，現已納入國軍迅安系統，並可構連海空情資。

國防部今天透過政府採購網頁，公布我透過中華民國駐美軍事代表團對美採購「戰術區域通信系統後續維持」的「更正決標公告」，此案原在108年決標公告原預算金額為6億1663萬7689元，原履約時間是108年10月24日至111年12月31日；今日則更正內容，預算額度改為新台幣12億8276萬6392元，履約時間則改為108月10月24日至113年9月15日，期程延長兩年有餘，價格調漲一倍。履約地點同樣在桃園龜山的飛彈光電廠。

陸軍 國防部 漢光演習

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