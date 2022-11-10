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國防部：軍醫長期支援外離島 對提升醫療功不可沒

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍醫局衛保處處長陳元皓。圖／取自國防部直播
國防部軍醫局衛保處處長陳元皓。圖／取自國防部直播

國防部軍醫局衛保處處長陳元皓上午表示，國防部配合政府「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（簡稱IDS）」等政策及指導，責派國軍醫院支援各外離島醫療至今超過17年，對提升當地醫療及在地化的推動，功不可沒。

國防部上午舉行記者會，邀請陳元皓出席說明「外、離島醫療在地化成效」。他表示，由於外離島醫療資源相較本島常呈現較為不足的情況，早年當地軍民均相當仰賴國軍野戰醫院及醫務所醫官的醫療照護，而因國軍醫療人員對外島居民的照顧，也在軍愛民、民敬軍的基礎下延續至今。

他表示，自民國84年「全民健康保險」實施，衛生福利部即致力於推動全方位偏鄉外離島醫療照護體系，雖國軍金門及馬祖醫院於民國94年裁撤，仍配合政府「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（簡稱IDS）」等政策及指導，責派國軍醫院支援外離島醫療逾17載，對提升當地醫療及在地化之推動，功不可沒。

陳元皓表示，目前澎湖地區由三軍總醫院澎湖分院醫療團隊在地服務，嘉惠軍民就醫便利性。金門地區上大金門由軍醫局責派國軍醫院補服隊勤醫官，支援衛福部金門醫院當地所需之相關專科醫師，包括三軍總醫院每月支援骨科醫師。烏坵鄉則由三軍總醫院松山分院編組醫師、護理師及醫事人員等醫療團隊前往支援。

至於馬祖地區，南竿鄉由軍醫局責派國軍醫院補服隊勤醫官，支援連江縣立醫院當地所需的相關專科醫師，並自105年起，增加三軍總醫院支援骨科醫師；109年起，增加三軍總醫院北投分院支援精神科醫師。北竿、西莒及東引衛生所則分別由國軍高雄、臺中及桃園總醫院支援相關專科醫師。

而東、南沙島，由國軍高雄總醫院責派外科醫師及麻醉護理師，執行東沙島東光醫院及南沙太平島南沙醫院醫療業務。

陳元皓表示，國軍醫療體系將貫徹政府政策及指導，戮力推動外離島醫療服務，並持續結合當地醫療照護資源與更新醫療裝備，提供更優質、溫馨及安心的醫療服務，落實醫療在地化，以彰顯政府守護當地軍民健康的決心。

國軍 醫師 國防部

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