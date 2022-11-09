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陸製品危及資安 邱國正：強化檢驗流程

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

中國產品流入軍營！針對國軍內部是否出現中國製無人機，國防部長邱國正9日赴立院質詢時說，軍用無人機不准使用中國製品，會嚴格把關。然而，民眾黨立委邱臣遠指出，已證實部分營區的無線產品使用中國製產品，危及我國資安，有無改善措施？邱國正回應說，會全面強化檢驗流程。

中國無人機流入軍營？

故宮南院舉辦的國慶焰火晚會，被質疑使用了中國製無人機進行表演，外界擔心國軍的無人機也有相關狀況。對此，邱國正在立法院表示，只要是軍用無人機就不准使用中國製品，國軍在這方面都有標準查核程序，一定會嚴格把關。

邱國正立法院國防委員會前接受聯訪表示，軍方規定只要是軍規無人機，都是由中科院製作，民間若有可運用的部分也會納入，但納入時有相關限制，首先是不准使用中國製品，其次是要遵守軍方的保密規定。

他備詢時也強調，國軍「不容許任何中共的料件等等介入，層層把關會檢查到這一點，將絕對拒絕。」。

強化檢驗流程

然而，邱臣遠指出，先前爆出國軍營區的智慧警監系統，有出現廠商違法提供中國製設備的行為，而且還已通過國軍驗收，儘管國防部、軍備局與中科院都否認上述消息，但調查後發現，已經有49個營區使用該設備，已經危及資訊安全。國防部有無最新回應？

邱國正回應表示，中科院已向委員辦公室提出最新的報告，「現在（使用中國製產品）狀況不可否認」，紕漏在於該產品是封裝的，所以才沒落實監察，未來會要產品在封裝之前，就先進行過濾、篩選。

邱臣遠指出，中國製的無線產品能通過中科院、國防部的雙重關卡，出現在營區，供應商管理、驗收內控與查核機制是否出現問題，未來應如何會如何改善？張忠誠表示，「全面加強前、中、後端的檢測機制」，過去只重視前端的廠商驗證，會再強化中間交接貨物的檢驗，與最後的接裝測試。

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國軍 邱國正 中科院

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