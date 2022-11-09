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國防部證實已與美老虎小組接觸 加快美對軍購速度

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午在立法院證實，我方已與美國國防部成立負責軍購程序的「老虎小組」（Tiger Team）有所接觸，「與一般交流在談」，談妥後交給對方（美軍），（軍購）會加快速度。圖/取自立法院直播
國防部上午在立法院證實，我方已與美國國防部成立負責軍購程序的「老虎小組」（Tiger Team）有所接觸，「與一般交流在談」，談妥後交給對方（美軍），（軍購）會加快速度。圖/取自立法院直播

國防部上午在立法院證實，我方已與美國國防部成立負責軍購程序的「老虎小組」（Tiger Team）有所接觸，「與一般交流在談」，談妥後交給對方（美軍），（軍購）會加快速度。

美國國防部8月間成立名為「老虎小組」（Tiger Team）的新工作團隊，由負責國防政策的副次長貝克和負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特共同督導，其他成員包括各軍種的代表，以檢視美國對外數十億美元軍售長期效率欠佳的現象。透過簡化流程加速向外國盟邦出售軍備，以盡快將無人機、槍砲、直升機、坦克等各式武器，交到合作夥伴和盟友手中。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長邱國正報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規劃」，併請財政部國有財產署副署長列席，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢表示，老虎小組是處理軍購的程序，將過去需通過五角大廈、國務院、國會核可的程序，該組把一些東西「抓出來」，超越這些程序。我方是否曾與老虎小組在台進行協商？

邱國正表示，任一國家對我有幫助，都樂見，案子也列在交流事項中，我與美交流沒有停過，而對台軍售需要討論。邱國正答詢時，旁人提示稱，我方曾與該小組在美協商。邱國正也表示，確實有在談，「與一般交流在談」，談妥後交給對方（美軍），（對台軍購）會加快速度。

邱國正 國防部

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