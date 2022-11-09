共機偽裝民航機挑釁我？藍綠立委隔空交火 國防部解析

民間傳稱掌握到一架疑似共軍運9指通機利用「馬政府」時代劃設的M503航道活動，上午綠委質詢時關切國防部是否掌握此節，並詢問「共軍若用民航機載軍事人員」襲我，國防部有無應變方法？但國防部長邱國正表示，「目前沒有這個現象」，對所謂共機搭載武裝人員，邱國正說「在航線上對我而言意義不大」，若共機轉頭飛來，不管什麼飛機，國軍都會掌握，可以應變。

曾任馬政府時期總統府發言人的國民黨立委陳以信說，「民航機放解放軍」攻擊方式匪夷所思，共機假冒民航機在M503航線活動的危險性固然存在，但目標的速度與大小並非我方無法偵測，不應用陰謀的角度忖之。國防部應對外釋疑。邱國正表示，「這是應該的」，而且民航機與軍機識別碼不同，國軍多方面監控，基本的資料絕對會有。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長邱國正報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規劃」，併請財政部國有財產署副署長列席，並備質詢。民間傳稱，有共機在M503航道活動，在近海峽中線處才開啟ADSB系統ICAO識別碼，宣示和挑釁意味濃厚

民進黨立委王定宇質詢表示，共機沿台灣海峽M503民航航線飛行，該航線是馬政府時期中共逕自劃設的四條民航航線之一，沿海峽西邊開一南北側的通道，從東山福州廈門又開設三個支道通往台灣，表面是民航航道，實則大大縮短我方空防應變的時間，當時國內即曾討論這些航線有軍事安全的疑慮。此次民間揭露共機在M503以西航道上模擬飛行，軍方是否曾加以掌握？

邱國正表示，當年談這個航線時，都有參與，有考慮到中線的問題，看到的話，共機活動範圍，也就是在這個範圍，不管從北端、南端進來過中線，而中線就這麼寬，任何活動都有相關聯。

綠委追問國軍是否掌握共機偽裝成民航機作業？邱國正說，持續注意，但目前沒有這個現象。立委追問，共軍若用民航機載軍事人員，俄羅斯過去曾以民航機載武裝空降兵進入他國，共機若採此舉，我方能否事前掌握？邱國正說，民航機有固定航線，若逾越這個航線時，我方廣播員會與之對話；對方一旦偏離航道，我方一定可以掌握，若搭載武裝人員，在航線上對我而言意義不大，若轉頭過來，不管什麼飛機，國軍都要掌握，可以應變。但應處作為不便公開說明。

陳以信質詢時則表示，這種所謂木馬屠城的故事，現任副總統賴清德過去在立委任期間也曾關切，若民航機內有解放軍怎麼辦？若從M503航線飛過來攻擊台灣，「可以投放炸彈、射擊飛彈嗎？」國防部如何想定？

邱國正說，想定有各種可能，除了有些前奏與附帶，突然這樣來，當然不能講不可能，但可能性可以降低，誠如立委適才所說，武裝人員要怎麼過來？過來一定須著陸、人員出來，對方受限就愈來愈多，對我就愈有利。

陳以信說，民航機放解放軍這種攻擊方式是匪夷所思，過去民航機飛一飛掉頭是為投誠，國防部固然要研究，但如何木馬屠城，作為一個陰謀，國防部應適時對外澄清，讓這種無端的想像覺得很危險。共機假冒民航機在M503航線活動的危險性固然存在，但其速度與大小並非我方無法偵測，不應用陰謀的角度忖之。國防部應對外釋疑。

邱國正表示，這是應該的，而且民航機與軍機識別碼不同，國軍多方面監控，基本的資料絕對會有。

王定字質詢時同時關切外傳我方有租用空中加油機的規畫？空軍參謀長黃志偉說，空軍沒有這個訊息。