快訊

獨／深陷助理費風波身心俱疲 高虹安傳昨送醫住院中

北市公館東南亞戲院賣了？上市建商新美齊公告砸8.8億元買下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共無視海峽中線 邱國正：我們不堅持 但仍不能退讓

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共機不斷闖越台灣海峽中線，國民黨立委江啟臣(左)憂心中共會否比照北韓近期在韓半島採取的舉措，以大規模空中兵力突然自中線快速向台灣闖來。國防部長邱國正回應表示，中共現在認為沒有（海峽）中線，「我們也沒有講我一定要堅持有」，但國軍著眼空域訓練，絕對不能退讓，不能讓對方佔到我們的空間。圖/取自立法院直播畫面
共機不斷闖越台灣海峽中線，國民黨立委江啟臣(左)憂心中共會否比照北韓近期在韓半島採取的舉措，以大規模空中兵力突然自中線快速向台灣闖來。國防部長邱國正回應表示，中共現在認為沒有（海峽）中線，「我們也沒有講我一定要堅持有」，但國軍著眼空域訓練，絕對不能退讓，不能讓對方佔到我們的空間。圖/取自立法院直播畫面

共機不斷闖越台灣海峽中線，立委憂心中共會否比照北韓近期在韓半島採取的舉措，以大規模空中兵力突然自中線快速向台灣闖來。國防部邱國正回應表示，中共現在認為沒有（海峽）中線，「我們也沒有講我一定要堅持有」，但國軍著眼空域訓練，絕對不能退讓，不能讓對方佔到我們的空間。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長邱國正報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規劃」，併請財政部國有財產署副署長列席，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢表示，在韓半島情勢中，北韓一次同步升空執行威嚇任務的軍機高達180架，南韓則有80架F-35升空直接對峙。而中共現在不承認台灣海峽中線，共機現在頻繁有十餘架次在中線活動，若也在台海空域同步升空十餘架，我們沒有預警，但對方若「飛到中線沒有停直接衝過來」，國防部如何因應？

邱國正回應說，中線問題本來他們（中共）片面講認為沒有，我們也沒有講一定要堅持有，但完全著眼在一個空域訓練，絕對不能退讓，不能讓對方佔到我們的空間。

立委追問國軍實際因應作為，因為空軍不可能一比一上去同步對應，面對大批共機突然自中線闖過來，「一分鐘待命班」能上去的飛機夠嗎？國軍或許說可用飛彈追監等，但共機對我空防而言仍是非常大壓力，不僅要說明國軍如何因應？民眾怎麼作也要說明。

邱國正表示，他一再對外表示現在兩岸關係最嚴峻時刻；但我方不會束手就擒，會有方法；立委所講會納入考量，是設定想定之一，我方有因應作為，但不便公開說明，有預劃，有設想這個狀態，也有因應作法。

江啟臣表示，國防部研發更新版的全民國防手冊，原訂9月要發布，內容有無將共軍預警動態放入，讓人民有所因應，新手冊有沒有飛彈預警？實際怎麼作。官員說，已作好。邱國正則說，因應過去的出現的問題，釐定一個全民國防手冊，立委所說幾個狀況都有納入，「都改過來了」。

立委表示，美國正在國會期中大選，他推測共和黨在會眾議院會贏，參議院一半一半，對事對亞洲與台灣國防與軍事都會有影響，他推測麥卡鍚會出任下一屆眾議院議長，此君曾在裴洛西任議長時談及他若當選眾議院議長，他會馬上訪台，且曾因應烏克蘭戰事教訓，承諾加快對台軍援。立委認為，在票開出來後，接任議長前後就可能訪台。而眾議院外委會可能由台灣政策法案TPA提案人馬侃出任。面對美共和黨勝選後，眾議院議長又可能訪台，國防部須提早準備。

邱國正說，這項議題已涉及外交與政治，但國防部會注意。

邱國正 國防部 海峽中線

延伸閱讀

影／否認林口眷地受民代施壓 國防部：堅持依法行政

國防部長宣示：遭遇突發狀況 由「作戰區」為主體處置

面對共軍 國防部長邱國正：加強地面防衛 戰鬥到底

影／邱國正：我們沒有開戰問題 只有被動迎戰

相關新聞

中共無視海峽中線 邱國正：我們不堅持 但仍不能退讓

共機不斷闖越台灣海峽中線，立委憂心中共會否比照北韓近期在韓半島採取的舉措，以大規模空中兵力突然自中線快速向台灣闖來。國防...

疑中國無人機國慶晚會展演 軍方澄清無涉中科院

國慶焰火晚會無人機表演疑使用中製無人機，由於展演秀出中科院字樣，外界關切軍方是否涉及其中。中科院長張忠誠今天回應，廠商的...

嘉手納之爭／你的商機、他的宿怨 「投資美軍用地皮」廣告台灣也有

總面積19.95平方公里的嘉手納基地，是美國在遠東地區最大軍事基地。日文版維基百科說明，面積和東京都品川區一樣大。有趣的是，面積廣袤的嘉手納基地，絕大多數土地，不屬美軍或日本政府，由總數超過萬人的地主持有，每年日本納稅人要負擔800億日圓以上租金。甚至於在台灣，都有土地仲介業者招睞，投資軍用地皮，穩賺不賠。

3架次共機今進入我西南空域 空軍採取反制措施

國軍今偵獲共機21架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中有3架次共機進入我西南空域。

FK50專機降桃園為配合府院輔選？ 空軍澄清這樣說

空軍專機隊所屬一架FK-50型機近期被發現降落桃園機場，有媒體報導指稱是為行政院長蘇貞昌近期輔選使用專機行程所需。空軍司...

後備部隊該「打掉重練」？專家指台灣當前做法只是「算人頭」

在經過兩年的病毒侵襲，台灣目前的現況或許可以讓我們預想一下，假若不幸，兩岸發生軍事衝突，那麼開戰後的台灣社會將會是如何？這一點我們不得不嚴肅思考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。