軍備局遊龍專案偵蒐戰鬥車原型車內介面整合 中鋼得標

國防部軍備局生產製造中心今天公告所轄209廠「專案車輛車體介面整合」公告，由中鋼以213餘萬元得標。據了解，此案將結合中科院，從事軍備局「遊龍專案」四輪裝甲偵搜戰鬥車輛原型車內部整合介面系統。

軍備局日前宣稱「遊龍專案」四輪裝甲偵搜車已於6月間研發出原型車，但據了解，209廠確實在短時間配合工研院趕製出此案所需車體與零件，但在該廠雲豹體系研發主力人員目前都已離開現職後，團隊能否因應後續測試所需，外界有疑慮。

「遊龍專案」採用與新一代悍馬車相同型號的引擎，國軍有300餘輛的需求，對於每台生產報價目前傳出約為1200萬台幣，與美方「聯合輕型戰術輪車（JLTV）」價格相當。

軍備局日前表示，偵搜戰術輪車除引擎及變速箱國內無能量外，餘全車設計與整合測試核心能量及89%產值均為國內製造，可帶動相關產業效益。偵搜戰術輪車為國防自主重要成就。

軍備局生產製造中心今天公告所轄209廠「專案車輛車體介面整合」公告，由中鋼以213餘萬元得標。據了解，此案將結合中科院，從四輪裝甲偵搜戰鬥車輛原型車內部整合介面系統。

軍備局研製「偵蒐戰鬥車」預定於民國112年10月完成4輛樣車，預計113年3月底完成初期研發測評，並在同年10月交付陸軍進行作戰測評。