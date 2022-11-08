黃國昌公布蔡適應施壓證據 「你們找那個民代壓我們」

前時代力量立委黃國昌日前指控，民進黨基隆市長候選人蔡適應濫用立委職權進行不法關說，施壓國防部違法賤賣林口眷地，黃國昌今天公布檢舉錄音檔，國防部官員在對話中表明「當初你們找那個民代來壓我們」，證實蔡適應在背後施壓，而國防部官員明知此事，卻還執意替其護航。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌上午舉行「國防部公然說謊替蔡適應遮醜，公布蔡適應施壓關鍵證據」記者會，公布國防部賤賣林口干城二村國有土地一案的關鍵證據。

黃國昌指出，他在今年9月揭露蔡適應濫權施壓國防部，導致國防部將林口干城二村國有土地委託財政部國有財產署違法賤價標售，違背行政院「毋須再處分」國有眷地的決議，爾後該地由「天聯資產」取得。

黃國昌說，這個違法濫權的行徑，讓天道盟太陽會主導的都更集團牟取極大暴利，嚴重傷害國家利益，然而國防部卻發布新聞稿強調「均符合法令規定，並無賤賣之情事」，蔡適應更一再稱聲「打錯人了、與我無關」。

黃國昌說明，干城二村由國防部持有4分之3的土地權利，私人公司「凱萊鑫」持有4分之1，國防部對此案表示，是因為土地共有人陳情，行使共有土地優先承購權利而進行公開標售，然而實際上的情況是，必須有國防部先決定出賣，後續才有優先承購權的問題。

黃國昌指出，依照《都市更新事業範圍內國軍老舊眷村改建總冊土地處理原則》的規定，都市更新事業計畫已申請報核，主辦機關應表明眷改土地不再辦理公開標售，然而國防部卻帶頭違法，而且至今都沒有清楚回應。

黃國昌質疑，蔡適應不斷聲稱，本案是因為土地所有人陳情才予以處理，然而到底誰是陳情人，蔡適應和國防部皆未回應，如果陳情人是凱萊鑫公司，為何最後沒有行使優先承購權，反而由天聯集團得標。

黃國昌也公布檢舉錄音檔，內容為凱萊鑫公司負責人與國防部官員毛姓中校的對話內容，而且經過查證確認該錄音檔為真。

黃國昌批評，從錄音檔中可以得知，國防部官員親口承認「當初你們找那個民代來壓我們」，而該民代就是蔡適應，而國防部在醜聞爆發後不說實話，明知同仁遭施壓，最後妥協賣地，竟然還幫忙擦脂抹粉。

黃國昌強調，本案中實施都更的麗新國際管理顧問公司總經理，即為天道盟太陽會的洪乾峰，他是太陽會精神領袖吳桐潭的左右手，太陽會直接、間接控制的公司凱萊鑫、天聯資產都有相當利益，龐大的都更利益完全是蔡適應的施壓，他要求國防部違法出售眷地，才會讓天道盟有機可乘。