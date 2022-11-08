強化駐防機構 空軍花蓮賀田山雷達基地整建峻工
空軍位於花蓮賀田山稜上的空軍第二機動雷達分隊，基地近年陸續遭逢營區邊坡山坡大規模崩塌等狀況，由於基地是東部重要空中預警單位，空軍動用近億元預算進全營區整建，近日已峻工，讓官兵能安心執勤，生活設施水準也獲得提升。
而近期地震頻繁，空軍各高山雷達陣地都在進行補強，賀田山營區目前仍在進行地錨補強作業，新竹部署長程預警達的樂山營區則正進行聯外道路搶通，台北陽明山營區則進行道面舖設等工程。空軍東部東澳嶺雷達陣地，也在進行官兵生活設改善工程，已於月前完工。
空軍位於花蓮賀田山稜上的空軍第二機動雷達分隊，營區周邊土坡近年起陸續發生大規模崩塌，遠望營舍臨崖懸置半空，險象環生，國防部除先投入6000萬元進行邊坡穩定工程和改善。空軍司令部也招標計畫以1億600餘萬元進行「賀田山營區設施整建統包工程」，進行營區設施整建，同時穩定雷達基地地基。
空軍戰術管制聯隊的「賀田山營區設施整建統包工程」，最後以9940萬元標格決標，109年開始施工，原預定今年10月23日完工，全案已於10月21日提前竣工。
花蓮賀田山是東部重要軍事要塞，除空軍第二機動雷達分隊外，周邊還有海軍海鋒七中隊，部署有岸置雄二、雄三飛彈與海軍機動反艦飛彈車洞庫，七中隊基地也須定期投入資金整建飛彈發射區邊坡穩固。
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