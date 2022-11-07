31架次共機今逾越海峽中線延伸 24架殲16闖我西南空域

英國廣播公司（BBC）10月18日報導稱，中國大陸為加強解放軍飛行員的能力，砸重金招募了多達30名退役的英國飛行員前往中國，讓他們將專業知識傳授給中共解放軍飛行員，這些技術有可能被應用在對台戰爭上。但這些退役英國飛行員同時擔任中、英的間諜，同時為中英效勞，悄然上演「諜對諜」戰役。 報導並未提到是大陸哪個部門招募，但提到中國出了大筆金錢，約每年23萬7911英鎊（約合887萬4080元新台幣）。按一年12個月分攤的話，每月薪資1萬9826英鎊（約合73萬9506元新台幣）左右。難怪，這些退役英國飛行員會動心。

2022-11-07 11:14