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31架次共機今逾越海峽中線延伸 24架殲16闖我西南空域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今晚發布新聞稿，表示國軍今偵獲31架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南空域。 圖/空軍司令部
國防部今晚發布新聞稿，表示國軍今偵獲31架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南空域。 圖/空軍司令部

國防部今晚發布新聞稿表示，國軍今偵獲63架次共機、4艘次共艦，持續於台灣周邊海空域活動，其中有31架次共機，逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。

國防部表示，今（7）日迄17時止，國軍偵獲63架次共機、4艘次共艦，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。其中有31架次共機，逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。

空軍司令部統計，這31架次共機分別為：殲-11戰機架2架次、殲-16戰機24架次、運-8反潛機2架次、 殲-10戰機2架次、空警-500機1架次。按空軍公布共機航跡示意圖顯示，除殲-11戰機出現在中線北側空域外，其餘均在西南空域密集活動，尤其有24架殲16戰機集中行動。

空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措。

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