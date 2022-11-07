聽新聞
test
0:00 / 0:00
31架次共機今逾越海峽中線延伸 24架殲16闖我西南空域
國防部今晚發布新聞稿表示，國軍今偵獲63架次共機、4艘次共艦，持續於台灣周邊海空域活動，其中有31架次共機，逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。
國防部表示，今（7）日迄17時止，國軍偵獲63架次共機、4艘次共艦，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。其中有31架次共機，逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。
空軍司令部統計，這31架次共機分別為：殲-11戰機架2架次、殲-16戰機24架次、運-8反潛機2架次、 殲-10戰機2架次、空警-500機1架次。按空軍公布共機航跡示意圖顯示，除殲-11戰機出現在中線北側空域外，其餘均在西南空域密集活動，尤其有24架殲16戰機集中行動。
空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言