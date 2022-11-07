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陸軍257旅協辦高中職實彈射擊 協助學子熟悉T91步槍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍步兵257旅日前協助辦理為期三週的「雲嘉地區高中職學生實彈射擊體驗活動」。圖/十軍團提供：來源：軍聞社
陸軍步兵257旅日前協助辦理為期三週的「雲嘉地區高中職學生實彈射擊體驗活動」。圖/十軍團提供：來源：軍聞社

陸軍步兵257旅日前協助辦理為期三週的「雲嘉地區高中職學生實彈射擊體驗活動」，透由體驗射擊的過程，協助學生了解國軍現役主力T91步槍的操作，提升全民國防教育意識。

軍聞社今日報導，這項「雲嘉地區高中職學生實彈射擊體驗活動」，參與學校包含嘉義民雄農工等25所高中職校，射擊當日，學生按照「程序、步驟、要領」，並依教官口令誘導實施實彈射擊。

報導引述步兵257旅長鍾上校說法表示，辦理高中職學生實彈射擊體驗活動別具意義，可培養學生具備防衛意識與體驗相關技能，並在實彈射擊訓練的過程中，了解「紀律」與「安全」的精神，更能真實感受國防安全的重要性與嚴整性。

報導引述參與射擊的民雄農工羅姓學生說法指出，他一到靶場就立刻感受到嚴肅的氛圍，從教官安全規定下達開始，到射擊結束後卸下裝備，讓他深刻感受實彈射擊的過程，並對全民防衛意識有更深的體認。

教官 國軍 嘉義

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