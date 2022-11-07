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國軍戰訓緊湊 特戰增援台北港、空軍天龍操演今登場

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
關指部八里挖子尾營區後側為緊臨台北港的淡水河口灘岸。圖為資料照。記者洪哲政/攝影
關指部八里挖子尾營區後側為緊臨台北港的淡水河口灘岸。圖為資料照。記者洪哲政/攝影

國軍今日地空都有操演，陸軍特戰指揮部特戰一營「戰術任務訓練」，部隊近日推進至新北八里挖子尾營區，今日演練支援關渡指揮部駐軍防守淡水河口、台北港訓練科目；空軍司令部各型機戰術總驗收「天龍操演」，也在今天上午在花蓮佳山基地展開。

「天龍操演」受到「奈格」颱風外圍環流影響，順延至七至十一日舉行，空軍各型戰機及後勤補給單位從上周陸續飛抵佳山及花蓮基地，上午受測機種全部到位，準備接受各項戰技驗測，全力爭取最佳成績和榮譽。

特指部特1營刻正實施為期12天的「戰術任務訓練」，部隊日前行軍抵達桃園龜山下湖西營區，並藉由UH-60M直升機實施「陸空聯訓」，共同完成增援淡水河口淡水側河防反突擊任務。

特戰一營推進到八里挖子尾營區，與關指部駐軍演練淡水河口、台北港反突擊任務。

外傳軍方高層認為陸軍特戰部隊屬關鍵戰力，下令減少對外曝光，但這項說法今為將領否認。

關指部八里挖子尾營區後側為淡水河口灘岸。圖為資料照。記者洪哲政/攝影
關指部八里挖子尾營區後側為淡水河口灘岸。圖為資料照。記者洪哲政/攝影

淡水河 特戰 台北港

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