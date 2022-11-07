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監控北海最前線 海軍三芝雷達站營舍整修本月底完工

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍三芝雷達站與空軍嵩山雷達站位於山區頂峰，形勢隱密，但天候許可能見度佳情況下，可自北海岸清楚目視。記者洪哲政/攝影
海軍三芝雷達站與空軍嵩山雷達站位於山區頂峰，形勢隱密，但天候許可能見度佳情況下，可自北海岸清楚目視。記者洪哲政/攝影

海軍今年耗資365萬元，為在北部海防最前線耳目的三芝雷達站整修官兵生活設施，本月底即將完工。

位於三芝竹子山峰頂周邊的三芝雷達站，是我國監控北部海域最前線的遠程雷達，位置緊鄰負責對空警戒空軍嵩山雷達站，兩軍屬同一營區，官兵除各自負責雷達操作外，空軍雷達陣地外部署一座方陣快砲，也由海軍人員操作。嵩山營區是我監控大陸機、艦接近我防空識別區的第一線單位，戰略位置重要。

三芝雷達站與嵩山雷達站位於山區頂峰，形勢隱密，但天候許可能見度佳情況下，可自北海岸清楚目視。

軍方近年陸續投資營舍改建，但高山雷達站陣地施工困難，鮮有改善行動。但海軍三芝雷達站近年任務益形重要，海軍後勤指揮部今年特別投資365萬元，為三芝「嵩山營區」海軍執勤官兵進行生活設施的改善，工程施作時間自今年4月11日至本月30日為止，目前正施作最後的營舍防水油漆工作，進度順利，可望準時完工。

海軍去年起分年編列50億餘元，改善各岸置對海監控雷達設施，提升固定雷達站與機動雷達車性能外，也將設3座雷達情資整合中心，並研究遠端遙控無人守值雷達的可行性。

海軍三芝雷達站與空軍嵩山雷達站位於山區頂峰，形勢隱密，但天候許可能見度佳情況下，可自北海岸清楚目視。記者洪哲政/攝影
海軍三芝雷達站與空軍嵩山雷達站位於山區頂峰，形勢隱密，但天候許可能見度佳情況下，可自北海岸清楚目視。記者洪哲政/攝影

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