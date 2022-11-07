國防部長宣示：遭遇突發狀況 由「作戰區」為主體處置
國防部長邱國正日前主持「國軍111年部隊工作策進會議」，他在會中要求國軍各級重要幹部，針對平日訓練工作與可能發生的狀況，訂定標準作業程序，劃分責任區域，發揮組織功能，一旦遭遇突發狀況，立即以「作戰區」為主體，不待命令，立即處置。
這項會議本月4日上午在國防部大直博愛營區舉行，召集國軍高階幹部與會，由國防部各聯參實施112年重要政策報告，各軍司令（指揮）部也於會中針對年度重要工作，提出檢討與策進作為。
「軍聞社」報導，邱國正在會中期勉與會高階幹部，針對各項部隊工作、戰備演訓與建軍備戰等任務，規劃期程與節點管制，並明確劃分責任區域，帶領官兵務實執行，加以驗證，持續為捍衛國家安全的目標前進與努力。
邱國正指出，面對當前嚴峻的敵情威脅，各級部隊仍應戮力執行戰演訓任務，務實推動建軍備戰工作，從官兵的身上發掘問題，各項計畫均應訂定標準，簡單明瞭，使基層部隊得以執行，並事先律定工作期程與管制節點，加以驗證，確保達成既定目標。
邱國正除了提出工作指導外，並且要求各級幹部依軍種與部隊特性，針對平日訓練工作與可能發生的狀況，訂定標準作業程序，劃分責任區域，發揮組織功能，一旦遭遇突發狀況，立即以作戰區為主體，不待命令，立即處置。
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