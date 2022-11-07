獨/國防部公布標案 陸軍新型戰車任務、接裝單位首曝光
國防部日前公告「作戰工事興建工程專案管理(含監造)委託技術服務」，將分別在基隆市七堵區、新北市淡水區、桃園市龜山區興建「作戰」工事。據證實，這是為部署M1A2T戰車所興建專用的掩體工程，從興建位置顯示，新型戰車部署並非用於「灘岸反擊」，而是用於把守進入中樞必經要道，鞏固首都防務，未來將接收新戰車的單位也因此曝光。
此標案內容標示為非具敏感國安疑慮的採購案，陸軍司令部一度表示：不評論，但昨經核定後回應：辦理作戰工事興建，是為提供各項戰鬥車輛，擁有良好防護及儲放設施，以保存戰力。
按甫通過立法院外交及國防委員會初審的新年度國防預算案，陸軍採購M1A2T「新型戰車」總預算405億餘元，明年將辦理戰車附屬裝備等軍事裝備籌料及生產、後勤支援裝備、備份料件籌補軍事設施及模擬器興建；2024年接裝首批新型戰車38輛；2025年接裝42輛；2026年接裝28輛，合計108輛。明年底派28名種子教官赴美接收準則技令。
陸軍司令部為新型戰車訓練，除編列裝訓部長安營區訓練場整建工程案、坑子口訓練場整建工程案等訓練場外，同時建案進行「戰甲車掩體興建工程」第一階段，內容為：因應作戰需求，規劃興建符合實需的掩體設備，供戰甲車停放提高隱密性與存活率，以利戰備部隊執勤及滿足作戰需求，提升作戰效能與部隊安全。
根據公開預算案顯示，「戰甲車掩體興建工程」編列9億餘預算額度，納入111至114年編列施作，今、明兩年度分別實施委託專案管理與設計規劃等事項。
國防部日前公布「作戰工事興建工程專案管理(含監造)委託技術服務」決標案，內容披露將在基隆市七堵區、新北市淡水區、桃園市龜山區興建「作戰」工事，履約起迄時間為111年10月1日至114年12月31日止。工程時程與「戰甲車掩體興建工程」第一階段預算案公示紀錄相符。
陸軍目前在基隆七堵區有關渡指揮部所屬的「北五堵營區」、新北市淡水區則有關指部裝騎連所在的「淡水營區」，桃園市龜山則有269旅所屬的「金龍營區」。陸軍在此三處興建新作戰工事，顯示「新型戰車」未來將上述部隊接裝部署北部。
陸軍北五堵營區、淡水營區與金龍營區都是把守進入首都必經關鍵要道的部隊。北五堵營區可就近駛上高速公路阻滯在東岸登陸利用雪隧欲進入首都的敵軍，淡水營區則把守進入首都水路的淡水河口，金龍營區同樣鄰近高速公路，可防堵在林口台地空降或自海湖登陸準備進入首都的敵軍。三處營區原部署的CM11戰車，未來將換裝為M1A2T「新型戰車」。
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