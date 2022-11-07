獨/國防部公布標案 陸軍新型戰車任務、接裝單位首曝光

國防部日前公告「作戰工事興建工程專案管理(含監造)委託技術服務」，將分別在基隆市七堵區、新北市淡水區、桃園市龜山區興建「作戰」工事。據證實，這是為部署M1A2T戰車所興建專用的掩體工程，從興建位置顯示，新型戰車部署並非用於「灘岸反擊」，而是用於把守進入中樞必經要道，鞏固首都防務，未來將接收新戰車的單位也因此曝光。

此標案內容標示為非具敏感國安疑慮的採購案，陸軍司令部一度表示：不評論，但昨經核定後回應：辦理作戰工事興建，是為提供各項戰鬥車輛，擁有良好防護及儲放設施，以保存戰力。

按甫通過立法院外交及國防委員會初審的新年度國防預算案，陸軍採購M1A2T「新型戰車」總預算405億餘元，明年將辦理戰車附屬裝備等軍事裝備籌料及生產、後勤支援裝備、備份料件籌補軍事設施及模擬器興建；2024年接裝首批新型戰車38輛；2025年接裝42輛；2026年接裝28輛，合計108輛。明年底派28名種子教官赴美接收準則技令。

陸軍司令部為新型戰車訓練，除編列裝訓部長安營區訓練場整建工程案、坑子口訓練場整建工程案等訓練場外，同時建案進行「戰甲車掩體興建工程」第一階段，內容為：因應作戰需求，規劃興建符合實需的掩體設備，供戰甲車停放提高隱密性與存活率，以利戰備部隊執勤及滿足作戰需求，提升作戰效能與部隊安全。

根據公開預算案顯示，「戰甲車掩體興建工程」編列9億餘預算額度，納入111至114年編列施作，今、明兩年度分別實施委託專案管理與設計規劃等事項。

國防部日前公布「作戰工事興建工程專案管理(含監造)委託技術服務」決標案，內容披露將在基隆市七堵區、新北市淡水區、桃園市龜山區興建「作戰」工事，履約起迄時間為111年10月1日至114年12月31日止。工程時程與「戰甲車掩體興建工程」第一階段預算案公示紀錄相符。

陸軍目前在基隆七堵區有關渡指揮部所屬的「北五堵營區」、新北市淡水區則有關指部裝騎連所在的「淡水營區」，桃園市龜山則有269旅所屬的「金龍營區」。陸軍在此三處興建新作戰工事，顯示「新型戰車」未來將上述部隊接裝部署北部。